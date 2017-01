Technischer Defekt war Ursache für Kabelstörung

TRIER. Kein Radio, Fernsehen, Internet oder Telefon: Im Stadtteil Tarforst funktionierte am heutigen Sonntag in mehreren Haushalten rund acht Stunden lang nichts mehr. Auf Anfrage des reporters bei der Vodafone DE teilte Unternehmenssprecherin Sarah Rötzer mit, dass es an einem Verstärkerpunkt zu einem technischen Defekt gekommen sei. Für die Reparatur seien Tiefbauarbeiten erforderlich gewesen, was auch die Dauer der mehrstündigen Unterbrechung erkläre.

Laut Vodafone waren 74 Haushalte im Bereich der Januarius-Zick Straße und der Straße Am Trimmelter Hof betroffen. Das Unternehmen bedauert die Beeinträchtigungen. (rl)

Drucken