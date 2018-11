TRIER. Der Arbeitsmarkt in der Region bietet aktuell so viele Jobchancen wie selten zuvor. Über alle Branchen hinweg stehen rund 5.000 freie Stellen zur Verfügung. Also durchaus ein guter Zeitpunkt, für Frauen in einer Familienphase über den beruflichen Wiedereinstieg nachzudenken. Tipps, wie die Berufsrückkehr gelingen kann, erhalten Interessenten beim Telefonaktionstag “Frauen haben’s drauf! Sie fragen, wir antworten“ am 12. Dezember von neun bis 14 Uhr.

Unter der Telefonnummer 0651/2055301 steht Hanna Kunze die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt für Fragen zur Verfügung. Die Telefonnummer 0651/2052050 ist der heiße Draht zu den Wiedereinstiegsberaterinnen Melanie Weiler-Fischer und Nancy Jäger.

Die Expertinnen informieren über Strategien zum erfolgreichen beruflichen Wiedereinstieg, beraten zu Arbeitszeitmodellen und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Außerdem zeigt sie unverbindlich Unterstützungsmöglichkeiten der Agentur für Arbeit Trier auf. Auf Wunsch besteht die Möglichkeit, nach dem Telefonat einen persönlichen Beratungstermin zu vereinbaren.

Weitere Informationen unter Trier.Wiedereinstieg@arbeitsgentur.de. (tr)



Drucken