Telefonberatung zu Mini- und Midijob

TRIER. Häufig sehen gerade Frauen in ″kleinen Jobs″ eine Möglichkeit, wieder im Beruf Fuß zu fassen oder Arbeit und Familie zu vereinbaren. Aber Vorsicht: Neben Chancen, die sich damit auftun, gibt es auch gewisse Risiken. Gerade an die eigene soziale Absicherung fürs Alter denken nur wenige, die einer geringfügigen Beschäftigung nachgehen, weiß Dagmar Klimperle von der Arbeitsagentur. Deshalb findet unter dem Motto ″Mini- oder Midijob – gut informiert entscheiden!″ am 26. Oktober von neun bis 13 Uhr ein Telefonaktionstag statt. Unter 0651/205 2050 beantwortet die Wiedereinstiegsberaterin Fragen zu den verschiedenen Beschäftigungsformen, Rechten und Pflichten von Minijobbern oder der Bedeutung für die soziale Absicherung und die Altersvorsorge. (tr)

