Tempokontrollen – “Anzahl der Unfälle geht zurück”

TRIER. Die Anzahl der Unfälle in Trier, bei denen Autofahrer zu schnell unterwegs waren, ist nach Rathaus-Angaben seit der Einführung der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung (KGÜ) deutlich rückläufig. Das zeige eine nun vorliegende Auswertung der Unfallzahlen der Polizeiinspektion Trier, wie das städtische Presseamt heute mitteilt.

Demnach lag die Anzahl der Unfälle innerorts in der Stadt Trier (ohne die durch die Polizeiinspektion Schweich betreuten Stadtteile Quint, Ehrang, Biewer, Pfalzel, Ruwer und Eitelsbach) zwischen 2012 und 2015 immer zwischen 200 und rund 220 Unfällen. Unfallursache war dabei in jeweils 60 bis 80 Fällen laut Zahlen der Polizeiinspektion Trier eine nicht der Verkehrssituation angepasste Geschwindigkeit. Die Verkehrsteilnehmer waren also schneller unterwegs als in der konkreten Situation (zum Beispiel bei Regen, Glätte oder Dunkelheit) erlaubt. Nach der Einführung der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung durch das Ordnungsamt der Stadt Trier im Januar 2016 ging die Zahl der Unfälle innerorts auf 146 zurück. In nur noch 43 Fällen waren die Autofahrer zu schnell für die konkrete Verkehrssituation unterwegs.

Thomas Schmitt (CDU), Dezernent für Sicherheit und Ordnung, wertet die Zahlen als gutes Zeichen: “Es stimmt mich sehr positiv, dass die Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung neben einem angepassten Fahrverhalten wohl auch dazu beiträgt, die Sicherheit im Straßenverkehr der Stadt Trier zu erhöhen.” Die KGÜ war gegen scharfe Proteste und heftigen Widerstand von CDU, UBT, FDP und FDP noch von Schmitts Vorgänger Thomas Egger (SPD) eingeführt worden. Der Entscheidung für die KGÜ im Stadtrat war im Oktober 2014 mit einer Stimme gefallen.

Auch die bisher vorliegenden Zahlen für 2017 bestätigen den Trend offenbar: Insgesamt kontrollierte das Ordnungsamt 2016 nach Rathaus-Angaben in 2.115 Mess-Stunden rund 823.000 Fahrzeuge. Dabei zeigte sich, dass etwa zehn Prozent der Autofahrer zu schnell unterwegs waren: 81.300 Verstöße gegen das Tempolimit wurden im ersten Jahr der Kontrollen protokolliert. In 4100 Fällen lag die Geschwindigkeit mehr als 20 Stundenkilometer über dem Limit. 570 Verkehrsteilnehmer waren sogar 30 oder mehr Kilometer pro Stunde zu schnell unterwegs.

Bei der großen Mehrheit der registrierten Verstöße waren laut Presseamt aber lediglich Verwarnungsgelder fällig, die sich wie folgt verteilten:

♦ 15 Euro (bis 10 km/h zu schnell): 49.400 Fälle

♦ 25 Euro (bis 15 km/h): 20.300 Fälle

♦ 35 Euro (bis 20 km/h): 7.500 Fälle. (tr)



