Terrassentür aufgehebelt

TRIER. Sie nutzten die kurzzeitige Abwesenheit der Bewohner, um in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Trierer Peter-Jacobs-Straße einzubrechen. Zwischen 17.30 Uhr und 20.15 Uhr am Donnerstagabend, 6. Oktober, hebelten Einbrecher eine Terrassentür des Mehrfamilienhauses auf und durchsuchten eine Wohnung des Anwesens. Die Unbekannten entwendeten einen Gutschein. Die Polizei sucht Zeugen und fragt, wer Hinweise geben kann. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo in Trier zu melden – Telefon: 0651/9779-2333 oder per E-Mail: kdtrier.wohnungseinbruch@polizei.rlp.de. (tr)

Erstellt am Autor