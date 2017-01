Teuber attackiert CDU und Grüne

TRIER. Nach FDP-Chef Tobias Schneider attackiert nun auch SPD-Fraktions- und Parteichef Sven Teuber das Mehrheitsbündnis aus CDU und Grünen. Der Sozialdemokrat fährt schweres Geschütz gegen die schwarz-grüne Ratskoalition auf: In der Debatte um die Nachfolger des abgewählten Dezernenten Thomas Egger (SPD) sei “der Schaden, den CDU und Grüne angerichtet haben, bereits groß genug”. Teuber verlangt von den Koalitionspartner deshalb Klarheit darüber, “welche Absprachen getroffen wurden”. Der SPD-Chef wirft der Koalition ferner fehlende Transparenz vor.

“Immer mehr Details der schwarz-grünen Absprachen kommen ans Licht. Die Grünen reduzieren das Verfahren auf ein Vorschlagsrecht der CDU und düpieren damit das gesamte Verfahren sowie den restlichen Stadtrat. Es scheint Abmachungen zu geben, die keineswegs transparent sind”, kritisiert Teuber die Politik von CDU und Grünen. Es stelle sich die Frage, “welche Vereinbarungen es darüber hinaus gibt? Schwarz-Grün muss hier endlich Klarheit schaffen! Der Schaden, den beide Fraktionen angerichtet haben, ist bereits groß genug. Qualifizierte Kandidatinnen und Kandidaten werden durch diese Machtpolitik von CDU und Grünen abgeschreckt. Am Ende liegt kein aussichtsreiches Bewerberfeld vor. Das wäre katastrophal für die Stadt Trier”, so Teuber.

Der SPD-Chef fordert von der schwarz-grünen Koalition, “endlich die Karten offen auf den Tisch” zu legen. “Welche Absprachen wurden darüber hinaus getroffen, von denen wir noch keine Kenntnis haben? Der Vorschlag von CDU-Chef Udo Köhler, dass das Bürgermeisteramt an den Beigeordneten Ludwig gehen soll, deutet an, dass bereits beschlossen ist, dass Angelika Birk keine Verlängerung der Amtszeit erhält. Ist das so? Haben wir nun eine Dezernentin auf Abruf? Auch hier hat Schwarz-Grün endlich Klarheit zu schaffen!”, verlangt Teuber. (tr/et)