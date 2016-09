Theater Trier – AfD will Ratsbeschluss aufheben

TRIER. Nach den jetzt von der Stadt vorgelegten Ergebnissen einer Studie des Münchener Büros theapro wird die für eine Fortführung des bisherigen Mehrspartenbetriebes erforderliche Sanierung des Theaters Trier mindestens 55 Millionen Euro kosten. Eine solche Investition ist nach Ansicht der AfD-Fraktion im Trierer Stadtrat wegen der Haushaltslage völlig indiskutabel und den steuerzahlenden Bürgern keinesfalls zu vermitteln. Der AfD-Fraktionsvorsitzender und Landtagsabgeordneter Michael Frisch plädiert daher für eine neue Grundsatzdebatte zur Zukunft des Theaters: "Angesichts der vorliegenden Zahlen brauchen wir, wie von uns schon mehrfach gefordert, eine umfassende Diskussion darüber, wie wir das Theater in einer wirtschaftlich verantwortbaren Weise zukunftsfest machen. Dem steht der im Jahr 2013 getroffene Beschluss, das Mehrspartenhaus in jedem Falle zu erhalten, prinzipiell im Wege. Denn ein ergebnisoffener Diskurs kann nicht stattfinden, solange diese Entscheidung das Nachdenken über mögliche Lösungen in ein vorgegebenes Korsett presst."

Die Stadt habe für teures Geld Gutachten und Beratungsprozesse eingekauft, um jetzt festzustellen, "dass man in einer Sackgasse gelandet ist. So kann es nicht weitergehen. Wir werden deshalb im Stadtrat den Antrag stellen, den damaligen Beschluss aufzuheben. Die anderen Fraktionen sollten den Mut haben, ihr früheres Votum im Hinblick auf die veränderte Situation zu korrigieren. Nicht Rechthaberei und stures Festhalten an Fehlentscheidungen, sondern Vernunft und Verantwortung für die Stadt sind jetzt das Gebot der Stunde", so Frisch. (tr)