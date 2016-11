Theater Trier – Anzeige wegen Geheimnisverrat

TRIER. Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) hat als Chef der Stadtverwaltung heute bei der Staatsanwaltschaft Trier Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Geheimnisverrat gestellt. Das teilte der Sozialdemokrat am späten Abend nach der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses gegenüber dem reporter mit. Der Hintergrund: Am Freitag hatte unsere Redaktion den geheimen Bericht der Rechnungsprüfer zum Millionen-Defizit am Theater Trier exklusiv veröffentlicht. Der Ausschuss selbst diskutierte heute seit 17 Uhr knapp vier Stunden lang hinter verschlossenen Türen über den Bericht. “Wir geben jetzt aber keine Stellungnahme ab”, sagte die Vorsitzende Heike Franzen (CDU) unmittelbar nach Ende der Sitzung. Die Christdemokratin kündigte für morgen eine allgemeine Pressemitteilung sowie für die Stadtratssitzung am Donnerstag ausführliche Erklärungen an.

Zur Strafanzeige sagte Leibe: “Ich möchte klar differenzieren: Die Presse verwendet Material, das auf dem Markt ist, und das ist aus ihrer Sicht legitim. Hier geht es aber um die Weitergabe interner Unterlagen, und der Verdacht liegt nahe, dass diese von woher auch immer zur den Medien durchgesteckt wurden.” Die elektronische Kommunikation berge eben auch Risiken, so Leibe. Bis zum späten Abend lag noch keine offizielle Bestätigung der Staatsanwaltschaft über den Eingang der Strafanzeige vor. Nach reporter-Informationen hatten die Fraktionsvorsitzenden sich am Montag im Ältestensrat gemeinsam mit Leibe über das Vorgehen geeinigt. Zum Inhalt der Sitzung wollte der Stadtchef sich hingegen nicht äußern. “Das ist Sache der Vorsitzenden Heike Franzen”, betonte Leibe.

“Der Ausschuss hat sich dahingehend geeinigt, dass wir unmittelbar nach der Sitzung keine Erklärungen abgeben”, sagte die Christdemokratin, “schließlich haben wir nichtöffentlich getagt.” Morgen soll eine kurze Pressemitteilung an die Medien verschickt werden; für den Donnerstag kündigte Franzen eine ausführliche Erklärung zum Bericht der Rechnungsprüfer im Stadtrat an.

An der heutigen Sitzung nahm auch Dezernent Thomas Egger (SPD) teil. Stellung nehmen zu seiner eigenen Position wollte der Sozialdemokrat nicht. “Weiter kein Kommentar”, sagte Egger, als er kurz nach Sitzungsende die Treppe im ttm-Gebäude in der Simeonstraße hinuntereilte. Der 46-Jährige wird demnächst als erster Dezernent in der Geschichte Triers vorzeitig aus seinem Amt abgewählt werden. (et)

Extra – Strafanzeige

Journalisten haben unter anderem nach Paragraf 53 der Strafprozessordnung (StPO) ein Zeugnisverweigerungsrecht. Wörtlich heißt es dazu in der StPO, Journalisten “dürfen das Zeugnis verweigern über die Person des Verfassers oder Einsenders von Beiträgen und Unterlagen oder des sonstigen Informanten sowie über die ihnen im Hinblick auf ihre Tätigkeit gemachten Mitteilungen, über deren Inhalt sowie über den Inhalt selbst erarbeiteter Materialien und den Gegenstand berufsbezogener Wahrnehmungen. Dies gilt nur, soweit es sich um Beiträge, Unterlagen, Mitteilungen und Materialien für den redaktionellen Teil oder redaktionell aufbereitete Informations- und Kommunikationsdienste handelt”. (et)