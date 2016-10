Theater Trier – Bugwelle am Augustinerhof

Am kommenden Mittwoch wird die CDU im Foyer des Theaters öffentlich über das “Theater ums Theater” diskutieren. Zu spät, wie viele meinen, nun, da der Karren komplett im Dreck und das Kulturhaus in der wohl schwersten Existenzkrise seit seinem Bestehen steckt. Doch dem ist nicht so. Denn die politische und auch juristische Aufarbeitung des Trierer Kulturskandals, der für ein Stadttheater bundesweit einzigartig ist, beginnt jetzt erst richtig – da klar ist, dass Intendant Karl Sibelius nicht mehr an den Augustinerhof zurückkehren wird und mit dem Österreicher auch Kulturdezernent Thomas Egger (SPD) fallen könnte. Politik und Justiz sind zwei Rädchen im Getriebe dieses Skandals, die zwar ineinandergreifen, aber dennoch zu trennen sind. Auf Egger und Sibelius könnten Ermittlungen wegen Untreue zukommen – wie in den 1990er Jahren beim spektakulären Bugwellen-Prozess in Baden-Württemberg gegen den ehemaligen Generalintendanten und den Verwaltungsdirektor des Stuttgarter Staatstheaters. Die Trierer Politik aber muss nun mit klaren Eingeständnissen der eigenen Fehler dafür sorgen, dass sowohl das Vertrauen in die für die Stadt wichtige Institution Theater als auch in ihre eigene Entscheidungsfähigkeit wiederhergestellt wird, damit das Image der Stadt nicht endlos republikweit beschädigt wird. Von Pforzheim aus hat sich unterdessen auch der ehemalige Trierer Chefdramaturg und stellvertretende Intendant Peter Oppermann zu Wort gemeldet (siehe Extra). “Mir blutet das Herz, wenn ich sehe, was gerade in Trier geschieht”, sagt Oppermann am Samstag gegenüber dem reporter. Dem Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe wünscht Oppermann “die Kraft, dass unter seiner Leitung die Krise bewältigt wird”. Ein kommentierender Rück- und Ausblick von Eric Thielen



Bisher schwirren nur Schuldzuweisungen durch den politischen und kulturellen Raum. Die Zielscheiben: Intendant Karl Sibelius und Kulturdezernent Thomas Egger. Außerfrage steht, dass beide die Hauptverursacher des Skandals sind. Doch Ausschüsse wie Stadtrat machten sich ebenso schuldig. Erinnert sei hier daran, dass etwa die Grünen und Linken sich bis zuletzt gegen die neuerliche Einführung des Vier-Augen-Prinzips zwischen Intendant und dem wiederberufenen Verwaltungsdirektor wehrten. Auch Christdemokraten, wie die beiden Kulturfrauen Dorothee Bohr und Elisabeth Tressel, wollten noch Ende Juni weiter auf Sibelius setzen und sprachen, wie auch Petra Kewes von den Grünen, dem Österreicher ihr volles Vertrauen aus. Dafür musste Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) sich massive Vorwürfe aus dem grün-linken Lager und aus Teilen der CDU anhören. Die Grünen dachten auf dem Höhepunkt der Frötzschner-Affäre gar über einen Abwahlantrag gegen Leibe nach.

Leibe stand auch dem neuen Vier-Jahres-Vertrag für Sibelius – ebenso wie die beiden Dezernenten Andreas Ludwig (CDU) und Angelika Birk (Grüne) – überaus skeptisch gegenüber. Der Stadtchef hätte die kurze Ära des Mannes aus Bregenz liebend gerne schon im Sommer beendet. Doch dafür fehlte dem Sozialdemokraten die Mehrheit im Rat. So stattete der Steuerungsausschuss als Ferienparlament Sibelius auf Betreiben Eggers hin mit einem Vertrag bis 2020 aus – auf Grundlage des Stadtratsbeschlusses von 2014. Leibe, Ludwig und Birk nahmen an der Sitzung nicht teil. Die Vertragsverhandlungen führte Egger, der den zuvor gültigen Kontrakt im Alleingang abgeschlossen und als Geheimsache, auch gegenüber den Fraktionen, behandelte. Erst die reporter-Veröffentlichung des neuen Vertragsentwurfes für Sibelius brachte Transparenz in die Angelegenheit.

Die Fraktionen schlugen ferner, FDP und AfD ausgenommen, die vorliegenden Warnhinweise achselzuckend in den Wind. Dabei sollten alle Kommunalpolitiker informiert gewesen sein. Nein, sie waren informiert. Nach den Hosianna-Artikeln und Lobeshymnen Trierer Medien von Mitte Mai deckte der reporter wenige Tage später die wahren finanziellen Verhältnisse auf. Zuvor hatte die reporter-Redaktion nicht nur Vertreter von CDU und SPD, sondern auch Kulturdezernent Egger und Intendant Sibelius in persönlichen Gesprächen über die Recherchen in Kenntnis gesetzt. Dies geschah, um mit offenen Karten zu spielen. Reaktionen oder gar ein Umdenken waren indes nicht zu bemerken. Im Gegenteil: Egger erklärte frank und frei gegenüber dem reporter, dann müsse er das eben aussitzen; Sibelius fuhr seinerseits fort mit der Verschwendung von öffentlichem Geld. Dabei wäre zu diesem Zeitpunkt ein Schnitt durchaus noch möglich gewesen.

So folgte am 19. Mai der Artikel “Theater Trier – Das Minus”. Zusätzlich deckte der reporter die schier unendlichen Personalquerelen am Theater mit einem weiteren Bericht auf.

Unter anderem schrieb der reporter:

♦ Rathaus-intern geht man allerdings davon aus, dass das finanzielle Loch am Ende aller Abrechnungen (für 2015) die Millionen-Grenze überschreiten wird.

♦ In der äußersten Konsequenz könnte die Stadt aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) des Landes fliegen (…).

♦ Im laufenden Geschäftsjahr zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember droht nun ein neues Millionen-Defizit mit bislang noch unabsehbaren Folgen.

♦ Dennoch plant Sibelius mit “Jesus Christ Superstar” eine extrem teure Produktion. Geschätzte Kosten bisher: über 275.000 Euro. (Anm.d.Red. Inzwischen liegen die Kosten bei weit über 300.000 Euro – wie vom reporter prognostiziert.)

♦ Doch ob der (Spielplan) innerhalb des Theater-Budgets auch finanziert werden kann, ist noch keineswegs sicher.

♦ Sibelius baut seinen Spielplan auf finanziellen Sand.

♦ Der Planansatz (für die externen Honorare) für das Geschäftsjahr zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2016 lag bei 556.000 Euro. Er ist jetzt schon – Stand: 19. Mai – um rund 130.000 Euro überzogen. (Anm.d.Red. Inzwischen sind knapp 1,4 Millionen Euro für Honorare ausgegeben worden.)

♦ Betriebswirtschaftlich gesehen, dürfte der Österreicher somit bis zum Ende 2016 kein Geld mehr für externe Honorare ausgeben.

Den Trierer Kommunalpolitikern war die Entwicklung also spätestens im Mai bekannt. Ein wenig gesunder Menschenverstand hätte ausgereicht, um abzusehen, dass die Verschwendung weitergehen würde. Heute behauptet Egger, er habe Mitte Mai keine anderen Zahlen gekannt, als er sie bestimmten Trierer Medien übermittelt habe. Zu diesem Zeitpunkt besaß der reporter nach intensiven Recherchen aber bereits die tatsächlichen Zahlen – und konfrontierte Egger auch mit den Fakten.

Als Oberbürgermeister Leibe Anfang Juni auf der Pressekonferenz in Mertesdorf alle reporter-Informationen – auch zu den Personalquerelen am Kulturhaus bestätigte – setzte bei den anderen Medien ein Umdenken ein. Manch Journalist drehte sich gar um 180 Grad. Für die Politik galt das nicht. In nahezu sklavischer Ergebenheit klammerten sich die meisten Fraktionen – trotz hier und da kritischer Stimmen – an Sibelius. Mit der inzwischen legendären Sitzung des Kulturausschusses Ende Juni erreichte die politische Farce ihren Höhepunkt. Grüne, Linke und Christdemokratinnen wehrten sich vehement gegen die Einsetzung des Verwaltungsdirektors. In die Geschichte der Stadt wird zweifellos der Satz von CDU-Kulturfrau Bohr eingehen: “Geld ist ja da!” Das zustimmende Nicken von Grünen und Linken setzte der Posse schließlich die Krone auf.

In den Wochen darauf rissen die Hiobsbotschaften nicht ab, wobei die Enthüllungen des reporters von der Realität oft noch übertroffen wurden. Leibe kämpfte bis zur physischen Erschöpfung darum, das sinkende Schiff halbwegs über Wasser zu halten – auch gegen die eigene Partei, vor allem aber gegen Linke, Grüne, große Teile der CDU und gegen den Parteifreund Egger. Als die Mehrheit der Fraktionen dennoch beschloss, Sibelius mit einem gutdotierten Vier-Jahres-Vertrag auszustatten, fuhr der Stadtchef entnervt in Urlaub. Dieses schäbige Spiel wollte der Badener nicht mitspielen. Ihm reichte es. Die absehbare Frötzschner-Affäre, die kurz darauf hochkochte, holte zumindest die Christdemokraten auf den Boden der Tatsachen zurück.

Drei Monate später überbieten sich nun dieselben Kommunalpolitiker, die seit Mai alles dafür taten, den Karren komplett in den Dreck zu fahren, mit Vorwürfen und Schuldzuweisungen gegenüber Egger und Sibelius. Der entscheidende Satz aber fehlt bisher: “Ja, wir haben einen Fehler gemacht, und dafür bitten wir die Triererinnen und Trier um Entschuldigung.” Sofern dieser Satz nicht fällt, ist an einen Neuanfang bei der Institution Theater und beim Vertrauen der Öffentlichkeit in die Handlungsfähigkeit der hiesigen Politik nicht zu denken. Auf höherer Ebene lassen sich Parlamente nach solch einem Skandal auflösen, auf der kommunalen Etage geht das leider nicht. Dabei wären Neuwahlen zum Stadtrat die einzig logische Konsequenz.

Staatsanwalt muss ermitteln

Nun müssen die Parteien also die Trümmer ihrer eigenen Unfähigkeit wegkehren. Dazu gehört die politische Aufarbeitung ebenso wie die juristische. 1996 wurde der inzwischen verstorbene Generalintendant des Stuttgarter Staatstheaters, Wolfgang Gönnenwein, vom Landgericht Stuttgart wegen Untreue nach Paragraf 266 des Strafgesetzbuches zu einer Geldstrafe von 50.000 D-Mark verurteilt, weil er der Etat sechs Jahre zuvor um 5,1 Millionen D-Mark überzogen hatte. Der Prozess erregte als sogenannter “Bugwellen-Prozess” enormes Aufsehen in der bundesdeutschen Kulturszene. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil zwar ein Jahr später auf; ein Freispruch für Gönnenwein war das allerdings nicht. In Trier ist der Etat in zwei Jahren unter der Regie von Sibelius und mit politischer sowie juristischer Billigung Eggers inzwischen um knapp vier Millionen Euro, mithin etwa acht Millionen D-Mark, überzogen worden. Das Staatstheater Stuttgart hatte 1990 bereits einen Gesamtetat von mehr als 50 Millionen Euro. Das Trierer Stadttheater kann aktuell auf ein Budget von gut 15 Millionen Euro bauen – dies zur Verhältnismäßigkeit.

Auch in Trier muss nun die Staatsanwaltschaft in den Skandal einbezogen werden. Die vom Rathaus unabhängigen Ermittler müssen prüfen, wer welche Unterlassungen beging und wo strafrechtlich relevante Fehler gemacht wurden. Grundlage dafür wird der Bericht des Rechnungsprüfungsamtes sein, der in der kommenden Woche vorliegen soll. Ergeben sich daraus Hinweise auf Rechtsverstöße, wird die Staatsanwaltschaft ohnehin von sich aus eingreifen. Denn der Straftatbestand der Untreue gehört zu den Offizialdelikten, die keine Anzeige als Grundlage der Ermittlungen voraussetzen. In die Ermittlungen müssen dann auch die Verantwortung für die Kosten der geplanten Tanz-Performance NeroHero einbezogen werden, die erst nach den exklusiven Enthüllungen im reporter-Bericht Oh, lodernd Feuer… abgesagt wurde. Recherchen der Staatsanwaltschaft in der Trierer Verwaltung sind nach reporter-Informationen übrigens keine Seltenheit. Sie liefen in den vergangenen Jahren nur weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit hinter den Kulissen ab. Beim Theater-Skandal wird das jedoch anders sein.

Unabhängig davon sollte Oberbürgermeister Leibe als oberster Kämmerer von sich aus den Kontakt zur Staatsanwaltschaft herstellen, um Glaubwürdigkeit und Aufklärungswillen des Rathauses zu untermauern. Basis dafür ist die Stellenausschreibung zum Generalintendanten vom 20. November 2013. Darin heißt es wörtlich: “Die neue Intendantin / der neue Intendant soll das Haus im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel wirtschaftlich führen und verwalten.” Dass Sibelius mit Rückendeckung Eggers gegen diese eindeutige Vorgabe eklatant verstoßen hat, ist inzwischen offenkundig. So kann die Konsequenz nur lauten: Die Staatsanwaltschaft muss Anklage gegen Sibelius und ferner gegen Egger wegen Untreue erheben, weil der Sozialdemokrat zunächst als Kulturdezernent und seit Juni zusätzlich als kommissarischer Verwaltungsdirektor auch die juristische Verantwortung für alle Vorgänge am Kulturhaus trug. Auf diese Position wird Sibelius sich in einem Rechtsstreit mit der Stadt übrigens zurückziehen.

Was dann noch zu tun ist, ist die politische Aufarbeitung. Die Parteien haben nun fraktionsübergreifend und fernab der Parteidisziplin – das gilt vor allem für die SPD – zu prüfen, ob sie im Sinne der Theater-Zukunft und im Interesse der Stadt einen Abwahl-Antrag gegen Thomas Egger einbringen. Auch hier gilt, wie in der Causa Sibelius, der Grundsatz: lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Voraussetzung dafür aber ist – ebenfalls parteiübergreifend – das öffentliche Eingeständnis der eigenen Fehler gegenüber der Trierer Bürgerschaft. Im zweiten Schritt muss die Politik sich schließlich und dringend, auch vor dem Hintergrund der anstehenden Sanierungsdebatte, endlich an die strukturelle Veränderung des Kulturhauses machen, um das Theater auch in den kommenden Jahrzehnten zu erhalten. Dann, aber auch nur dann, haben das Haus und die Mitarbeiter eine echte Perspektive.

Extra

Auf sein Statement, das Peter Oppermann sowohl auf Facebook als auch gegenüber verschiedenen Medien abgab, hat der ehemalige Chefdramaturg des Stadttheaters inzwischen viele positive Rückmeldungen erhalten. Wörtlich schreibt Oppermann: “Theater Trier. Die Bühne, der ich bis 2015 als Leitungsmitglied elf Jahre meines künstlerischen Schaffens gewidmet habe, mit Liebe und Leidenschaft für Stadt, Region und Großregion, mit Herzblut und der Lust, aus Unmöglichem Mögliches zu machen, gerät derzeit regional und überregional aus verschiedenen Gründen in schweren Misskredit. Der Bund der Steuerzahler fordert in populistischer Weise gar die komplette Abwicklung des Trierer (Ensemble)-Theaters. Wenngleich ich mich aus Respekt vor jenen, die ebenso ihr Herzblut an diese Bühne verschenken, und jenen, die amtierend an möglicherweise effektiven Problem-Lösungen arbeiten, entschieden habe, derzeit keine – der in diesen Tagen mehrfach von verschiedenen Medien angefragte – analysierende Stellungnahme abzugeben, möchte ich dokumentieren, dass mir die aktuelle Situation sehr nahegeht. Mein allgemeines Statement schreibe ich in der Hoffnung, dass sich alle Beteiligten fernab von oftmals üblichen routinierten Solidaritätsbekundungen und politischen Sonntagsreden einig sind über den einzigartigen Wert, den die Theater-Ensemble-Kultur nicht nur in der Moselstadt haben sollte. In Trier haben wir damals für den langfristigen Erhalt des Ensemble-Theaters über ein Jahr lang, Tag für Tag, Stunde für Stunde, erfolgreich gekämpft – und von den Bürgerinnen und Bürgern ein klares Statement für den Erhalt bekommen. Dies gilt es, nachdrücklich in Erinnerung zu behalten.

Als ehemaliges Leitungsmitglied des Trierer Theaters fühle ich mich der Moselstadt nach über 11-jähriger intensiver Arbeit in der Ära des Intendanten Gerhard Weber auch nach meinem Wechsel ans Pforzheimer Theater selbstverständlich immer noch sehr verbunden. Die aktuell dramatische Situation des Theaters verfolge ich daher aufmerksam und besorgt mit und wünsche allen Beteiligten und Verantwortlichen, dass es ihnen gelingt, die Theaterarbeit in der öffentlichen Aufmerksamkeit wieder genau dorthin zu rücken, wo sie generell hingehört: fernab des imageschädigenden ‘Theaters ums Theater’, ins Zentrum der Auseinandersetzung mit Stoffen und Themen, vernetzt mit der Stadt und ihren Menschen und zudem unterhaltend. Das Trierer Dreisparten-Ensembletheater ist – ebenso wie unser Pforzheimer Theater – ein wichtiger kultureller Ort und Nährboden des sozialen Miteinanders, den Politiker wie Künstler nicht nur mit höchster Sensibilität pflegen müssen, sondern darüber hinaus unbedingt mit Leidenschaft, gleichzeitigem Augenmaß und, umso wichtiger in einer Zeit der gesellschaftlichen Zerrissenheit, mit einem substantiellen Ziel: die Unersetzbarkeit dieses einzigartigen Ortes zu garantieren.” (et/tr)