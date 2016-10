Theater Trier – CDU fordert Egger-Rücktritt

TRIER. Die Trierer CDU geht auf Konfrontationskurs zu Kulturdezernent Thomas Egger (SPD). In einer Pressemitteilung vom heutigen Dienstagmorgen fordern die Christdemokraten den Rücktritt Eggers. Über die laufenden Fehlentwicklungen nicht nur beim Theater, sondern auch bei der Absage der Tanz-Performance NeroHero sowie der bisher ergebnislosen Standortsuche für die neue Hauptfeuerwache bis hin zur finanziellen Schieflage der Trier Tourismus und Marketing GmbH (ttm) habe Egger Ausschüsse, Rat und Öffentlichkeit mehrfach falsch oder gar nicht informiert. “Trotzdem hat er es bis heute nicht für notwendig befunden, auch persönliche Fehler einzuräumen und stattdessen Verantwortung weit von sich gewiesen. Für den erforderlichen Neustart bedarf es einer personellen Veränderung an der Spitze des Kulturdezernats. Diesen muss Thomas Egger mit seinem Rücktritt ermöglichen”, fordert die CDU nun.

Gestern hat der Stadtvorstand auf seiner turnusgemäßen Pressekonferenz die Öffentlichkeit und wenig später die Spitzen der Stadtratsfraktionen darüber informiert, dass die Überprüfungen der Theaterfinanzen weit höhere Budgetüberschreitungen als bisher angenommen zutage gefördert haben. Im laufenden Haushaltsjahr summieren sich zu dem bisher bekannten Fehlbetrag von 1,3 Millionen Euro mindestens weitere 977.000 Euro. Diese 2,3 Millionen Euro an unerwarteten Mehrkosten werden im freiwilligen Leistungsbereich bilanziert, dessen Gesamtvolumen für den Verbleib im kommunalen Entschuldungsfond (KEF) maßgeblich ist. “Dies wird einen weiteren – nun vierten – Nachtragshaushalt zur Folge haben und konterkariert die ohnehin schwierigen Konsolidierungsbemühungen der Stadt”, konstatiert die Union in ihrer Presseerklärung.

SPD-Dezernent Thomas Egger werde mit den Worten zitiert, “dass seine Geduldsfäden gerissen seien”. “Dieser Einschätzung kann sich die CDU-Fraktion in Bezug auf seine Person anschließen. Die Liste der Fehlschläge in dem von ihm zu verantwortenden Geschäftsbereich – angefangen von der NeroHero-Absage, die der Stadt Trier zweifelhafte Berühmtheit im Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler eingebracht hat, über die noch ergebnislose Standortsuche für eine dringend notwendige neue Hauptfeuerwache bis zur finanziellen Schieflage der Trier Tourismus und Marketing GmbH (ttm) – ist lang”, kritisieren die Christdemokraten. Vor allem jedoch sei Egger “als zuständiger Dezernent seiner Kernverantwortung, der finanziellen Kontrolle des Stadttheaters, nicht nachgekommen”. “Insbesondere oblag ihm, seit der im Juli notwendig gewordenen Einführung des Vier-Augen-Prinzips, kommissarisch die kaufmännische Leitung. Ungeachtet dessen wuchs das Defizit von Monat zu Monat. Für die gesamte finanzielle Entwicklung am Stadttheater trägt der Dezernent naturgemäß die Verantwortung”, konstatiert die CDU. (tr/et)

