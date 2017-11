Theater Trier – Etat-Erhöhung um 800.000 Euro

TRIER. Das Theater Trier braucht erneut mehr Geld: Im Nachtragshaushalt für 2018 müssen rund 800.000 Euro zusätzlich für das Kulturhaus eingestellt werden. Diese Zahl nannte Dezernent Thomas Schmitt (CDU) am Mittwochabend in der Sitzung des Steuerungsausschusses. Damit erhöht sich der Gesamtetat des Theaters im kommenden Jahr auf rund 17 Millionen Euro. Notwendig wird die Budgetsteigerung durch die turnusmäßigen Tariferhöhungen. Mit den 800.000 Euro, die im Nachtrag für 2018 verbucht werden, ist auch die Tarifsteigerung für das laufende Jahr abgedeckt. Planungs- und Projektierungskosten für die Theater-Sanierung sind hingegen auch im Nachtragshaushalt nicht aufgeführt.

Allen Sparanstrengungen zum Trotz: Das Mehrsparten-Haus am Augustinerhof wird auch in Zukunft nicht um deutliche Erhöhungen der Budgets herumkommen. Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) muss als Finanzdezernent auch im kommenden Jahr tief in die Stadtkasse greifen, um die Tarifsteigerung aufzufangen: Rund 800.000 Euro werden fällig. Im gesamten Kulturdezernat erhöhen sich die Personalkosten laut jüngster Berechnung der Finanzverwaltung um mehr als 1,35 Millionen Euro. Die werden im Nachtragshaushalt 2018 abgebildet.

Das für die Stadt existenzielle Problem: Vor allem beim Theater fallen die Mehrausgaben in den Bereich der sogenannten freiwilligen Leistungen, die wegen der weiter geltenden Haushaltssperre von zehn Prozent unter besonderer Beobachtung der Aufsichtsbehörde (ADD) stehen. Die Ausgaben im freiwilligen Bereich wurden von der ADD auf jeweils rund 31 Millionen Euro für die Jahre 2017 und 2018 beschränkt, wobei das Rathaus die Vorgaben nach wie vor nicht einhalten kann. Somit ist der Haushalt weiter rechtswidrig und damit nicht genehmigungsfähig.

Der finanzielle Ritt auf der Rasierklinge wird demnach für Trier immer prekärer. Das wurde auch am Mittwochabend im Steuerungsausschuss deutlich. Der Nachtragshaushalt konnte nicht beschlossen werden, weil die Fraktionen sich außerstande sahen, die 716 Seiten umfassende Vorlage der Verwaltung zu prüfen (mehr dazu später beim reporter). Im Nachtragshaushalt selbst sind auch heuer keine Kosten für Planung und Projektierung der beabsichtigten Theater-Sanierung abgebildet.

Klar ist allerdings, dass selbst die in der Machbarkeitsstudie aus dem vergangenen Jahr prognostizierten Kosten für die reine Sanierung von 60 bis 70 Millionen Euro utopisch sind. “Das überfordert uns”, sagte Schmitt. Bis zur Verabschiedung des zweiten Nachtragshaushaltes für das Doppeljahr 2017/2018 will der Christdemokrat überprüfen, welche Einsparmöglichkeiten sich bieten – etwa durch Auslagerung der Werkstätten auf den Energie- und Technikpark der Stadtwerke in Trier-Nord. SPD-Chef Sven Teuber hatte hingegen ein “höheres Tempo” in der Theater-Frage gefordert. Schmitt hielt dagegen: “Es geht auch darum, in der Bevölkerung eine Akzeptanz für die Sanierung des Gebäudes zu erreichen.” Diese sei aktuell wegen des verschlechterten Image des Kulturhauses nicht gegeben.

“Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir durch den Zirkus zwei Jahre verloren haben”, sagte Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD). Der Stadtchef bezog sich auf den Theater-Skandal und die Intendanz des Österreichers Karl Sibelius. “Sicherheits- und brandschutztechnisch ist das Gebäude nicht gefährdet”, betonte Baudezernent Andreas Ludwig (CDU). Bis Ende des Jahres will Schmitt einen Zeitplan vorlegen, wie es mit dem Theater weitergeht. Dann soll mit der ADD über die Kosten verhandelt werden. Im I-Stock des Landes ist die Sanierung laut Schmitt bereits angemeldet. (et)



