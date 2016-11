Theater Trier – Frisch kritisiert Müller-Aussage

TRIER. Der Trierer AfD-Chef Michael Frisch kritisiert den Verwaltungsdirektor des Trierer Theaters, Herbert Müller. Müller hatte die Abfindung von 300.000 Euro für Intendant Karl Sibelius auch damit begründet, gegenüber dem Sommer habe man der Stadt Geld gespart. Für Frisch ist das “eine bemerkenswerte Verdrehung der Tatsachen”. “Die von Herrn Müller vorgetragene Beschreibung der Abläufe lässt die Versäumnisse der Vergangenheit ganz einfach außer acht und bewertet nur den status quo. Dabei hätte man mehrfach die Gelegenheit gehabt, Herrn Sibelius die Möglichkeit einer ordentlichen Kündigung in den Vertrag zu schreiben”, so Fisch.

Nachdem Sibelius bereits an seiner früheren Wirkungsstätte Eggenfelden für eine erhebliche Budgetüberschreitung verantwortlich war, wäre diese Vertragsklausel zwingend notwendig gewesen. “Bei einer solchen Vertragsgestaltung wäre eine Kündigung nach vorheriger Abmahnung vermutlich ohne jede Abfindungszahlung möglich gewesen. Allein, Ratsmehrheit und Verwaltung haben es versäumt, hier die erforderlichen Sicherungen einzubauen. Die Folgen sind bekannt und jetzt in der Tat nicht mehr abzuwenden: ein Millionenschaden für den Steuerzahler, mehrere hunderttausend Euro ‘goldener Handschlag’ für den Ex-Intendanten”, so Frisch.

Dass man sich jetzt auch noch für die Begrenzung eines Schadens feiern lasse, den man selbst angerichtet hat, “ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten. Glauben wird das allerdings niemand. Fakt ist: Man wollte Herrn Sibelius um jeden Preis, hat alle Warnsignale deshalb ignoriert, fehlerhafte Verträge abgeschlossen, Ausstiegsmöglichkeiten nicht genutzt und Aufsichtspflichten grob vernachlässigt. Als die Katastrophe schließlich nicht mehr zu aufzuhalten war und es auch nichts mehr zu beschönigen gab, hat man in aller Eile einen teuren Vergleich geschlossen, der einem der Hauptverantwortlichen für das Millionendesaster fast 90 Prozent seines noch zu erwartenden Netto-Einkommens für jahreslanges Nichtstun beschert. Mögen die Steuerzahler bluten, Hauptsache die leidige und für die Ratsmehrheit in höchstem Maße schädliche politische Diskussion findet ein rasches Ende”, kritisiert der Landtagsabgeordnete die Vorgehensweise.

“Sich angesichts solch skandalösen Versäumnisse den Bürgern auch noch als Retter in einer angeblich alternativlosen, quasi schicksalhaften Situation zu präsentieren, setzt dem Ganzen die Krone auf. Die Trierer werden wissen, was sie von solchen Legenden und ihren Erfindern zu halten haben”, so Frisch. (tr)