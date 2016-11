Theater Trier – In 80 Tagen um die Welt

TRIER. Am kommenden Sonntag, 13. November, feiert das Familienstück “In 80 Tagen um die Welt” nach dem Roman von Jules Verne um 16 Uhr im Großen Haus des Theaters Trier Premiere. Annette Raffalt führt Regie; den schrulligen Engländer Phileas Fogg spielt Julian Michael Boine.

2. Oktober 1872. London ist in Aufruhr, die Zeitungen drucken Extraausgaben. 55.000 Pfund wurden aus dem Tresor der Bank of England geraubt. Doch damit nicht genug. Am selben Tag bricht Phileas Fogg zu einer Reise um die Welt auf und löst bei den Londonern ein regelrechtes Wettfieber aus. Er verspricht, in nur 80 Tagen wieder zurück zu sein. Ein riskantes Unternehmen, auf dem sich dem smarten Engländer und seinem pfiffigen Diener Passepartout unerwartete Hindernisse in den Weg stellen. Seestürme, Indianerüberfälle und eine gefangene indische Prinzessin bringen den exakt berechneten Zeitplan gefährlich ins Wanken. Doch ein echter Gentleman lässt sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Immer dicht dran am Geschehen sind auch die Papergirls, eine singende, spielende Truppe von Zeitungsjungen und -mädchen, die uns brandaktuell von den verrückten Abenteuern der Weltfahrer berichten. Und noch jemand ist ihnen auf den Fersen und durchkreuzt wiederholt Foggs Fahrplan: der mysteriöse Mr. Fix, ein britischer Detektiv auf der Suche nach dem entflohenen Bankräuber. Die Uhr tickt. Werden sie es schaffen, rechtzeitig in London anzukommen? (tr)