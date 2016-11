Theater Trier – “Katastrophale Misswirtschaft”

TRIER. Er gehört aktuell zu den bestgehüteten Geheimnissen der Trierer Stadtverwaltung und wird elektronisch ähnlich scharf bewacht wie die Goldvorräte der USA in Fort Knox. Der interne Bericht des Rechnungsprüfungsamtes zur eklatanten Finanzmisere am Theater Trier birgt Sprengstoff – und er ist in seiner Deutlichkeit ein Desaster für Noch-Intendant Karl Sibelius und Kulturdezernent Thomas Egger (SPD), aber auch für Ausschüsse und Stadtrat, die ihren Kontrollfunktionen offensichtlich nie wirklich nachgekommen sind. Dem reporter liegt der Bericht nun exklusiv vor. Auf insgesamt 36 Seiten räumen die Prüfer mit dem immer noch existierenden Irrglauben auf, Sibelius und Egger seien Opfer und nicht Täter. In Text und Grafiken analysiert und dokumentiert der reporter die schriftliche Abrechnung mit “dem Resultat einer katastrophalen Misswirtschaft seitens des Generalintendanten” und den Unterlassungen und Versäumnissen durch Dezernent und Dezernatsbüro. Letztlich bestätigt der Bericht auch alle Recherchen, Artikel und Kommentare des reporters seit Mai, als der millionenschwere Theater-Skandal von unserer Redaktion aufgedeckt wurde, was über Wochen hinweg in gewissen Kreisen als vermeintliche Kampagne angeprangert wurde.

Rückblende: 2. November, Foyer des Theaters, die CDU diskutiert übers “Theater ums Theater”. Ex-Fraktionschef Ulrich Dempfle, Mitglied im Kulturausschuss und maßgeblich an der Verpflichtung Sibelius’ beteiligt, meldet sich zu Wort. Lässig an eine Säule gelehnt, erklärt der Jurist und Notar: “Wir haben von nichts gewusst!” Schweigen im weiten Rund, Applaus erntet Dempfle dafür nicht. Der Jurist vermeidet schließlich eine weitere Wortmeldung. Nicht nur den Zuhörern war in diesem Moment bewusst, dass Dempfles Satz nichts anderes als der peinliche Versuch einer unglaubwürdigen Rechtfertigung war.

Denn sie hatten es gewusst. Alle hatten fast alles gewusst! “Im Mai 2016 wurden im Bereich des Theaters Haushaltsdefizite in Höhe von circa 1,3 Millionen Euro für das Jahr 2015 bekannt”, heißt es wörtlich im Bericht der Rechnungsprüfer, “und für das Jahr 2016 war zu diesem Zeitpunkt mit einer Überschreitung des Budgets in gleicher Höhe bis Ende des Jahres zu rechnen.” Grundlage dafür war der reporter-Bericht Das Minus-Haus vom 19. Mai. Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) erteilte daraufhin dem Rechnungsprüfungsamt den Auftrag, die Ursachen der Missstände festzustellen.

Trotzdem stärkte der Kulturausschuss Intendant Sibelius und Dezernent Egger noch am 21. Mai den Rücken. An der Sondersitzung im Restaurant Postillion nahmen aber nicht nur die Kulturpolitiker, sondern auch die finanzpolitischen Sprecher der Fraktionen teil. Auch sie waren zu diesem Zeitpunkt bereits informiert. In der CDU-Fraktion aber ging die Losung um, der reporter betreibe “Schmierenjournalismus”, die Fakten seien unseriös und entsprächen nicht der Wahrheit. Kritiker der Parteilinie mussten sich aus dem Kreis um die Kulturfrauen Dorothee Bohr und Elisabeth Tressel sowie Kultursprecher Ulrich Dempfle anhören, sie hätten keine Ahnung, weil nur die Mitglieder im Kulturausschuss im Besitz der Wahrheit seien. Bei den Grünen und auch der SPD waren gleichlautende Parolen zu hören.

Am 5. Juli begannen die Prüfer mit ihrer Arbeit im Theater. Bis zum 26. Juli sichteten sie Akten, überprüften Rechnungen, führten Gespräche mit Mitarbeitern und sortierten Belege. Dabei stießen sie, so heißt es jetzt im Bericht, “auf eine katastrophale Misswirtschaft seitens des Generalintendanten”, die vom Dienstherren Egger gedeckt wurde. Der Sozialdemokrat war seit dem 6. Juni kommissarischer Verwaltungsdirektor und damit auch juristisch für alle finanziellen und personellen Vorgänge am Theater verantwortlich. Im Verlauf der drei Prüfungswochen liefen die Informationen aber auch hinüber zu den Fraktionen. Dennoch bot der Steuerungsausschuss dem Österreicher am 27. Juli, also am Tag nach Abschluss der Prüfungen im Theater, mit den Stimmen von CDU, SPD, Grünen, Linken und FWG einen neuen Vier-Jahres-Vertrag bis 2020 an. Nur FDP und AfD stimmten gegen den Vertrag.

Wie fahrlässig, unseriös und verschwenderisch Sibelius mit öffentlichem Geld umging, wird etwa am Beispiel der Produktion “Falsche Welt” deutlich. Die gehörte zum Spielplan der abgelaufenen Saison. Der Intendant ist in Absprache mit den Spartenleitern für die Budgets der jeweiligen Produktionen verantwortlich. Bei “Falsche Welt” lagen die Kosten schließlich über 115.000 Euro. Budgetiert wurden hingegen nur 15.000 Euro. Zudem wurde die Produktion nach zwei Aufführungen abgesetzt. Geplant waren ursprünglich fünf Aufführungen.

Die Rechnungsprüfer kommen in ihrer Analyse zu einem vernichtenden Urteil: “Die Prüfung ergab, dass es bis dato zu keiner Produktion eine Kontrolle und Übersicht der aktuellen Ausgaben/Aufträge gab. Es konnte daher zu keinem Zeitpunkt eine Aussage darüber getroffen werden, ob das kalkulierte Budget tatsächlich eingehalten wird oder bereits überschritten wurde. Diese groben Kalkulationen der Produktionen wurden im Laufe der Spielzeit vom Intendanten wiederholt geändert und verschoben.”

Fest steht nun auch, dass ausschließlich die Rückkehr zum Vier-Augen-Prinzip zwischen Verwaltungsdirektor und Intendant ein weitaus größeres Chaos verhinderte. Denn seit dem 6. Juni durfte Sibelius Verträge nur noch in Abstimmung mit Egger unterzeichnen. Dennoch musste Oberbürgermeister Leibe sich für seinen Vorstoß massive Vorwürfe vor allem von den Grünen, den Linken und Teilen den CDU anhören. In der Kulturausschusssitzung Ende Juni sprachen Petra Kewes (Grüne) und Dorothee Bohr (CDU) mit Rückendeckung ihrer Parteien dem Intendanten erneut ihr “volles Vertrauen” aus – auch in finanziellen Belangen. Kewes wiederholte ihren Standpunkt als Sprachrohr der Grünen wenig später in den Sitzungen von Steuerungsausschuss und Stadtrat, als über die Wiedereinsetzung des Verwaltungsdirektors entschieden wurde.

Zum Thema − reporter-Dossier zum Theater-Skandal

Der hieß vom 6. Juni bis zum 30. September Thomas Egger. Dann übernahm Herbert Müller dessen Aufgaben. Im Bericht der Prüfer heißt es: “Die detaillierte Kostenkalkulation und anschließende Kontrolle gehörten zu den Kernaufgaben des Generalintendanten und sind Voraussetzung für die Einhaltung des vorhandenen Budgets. Diese Kontrolle und Einhaltung der finanziellen vertraglichen Vorgaben wurden von der Intendanz vollständig versäumt und spiegeln sich in der Überschreitung des Budgets wider.” Darüber war Egger informiert.

Dennoch unternahm der Kulturdezernent nichts. Die Prüfer aber kommen zum Schluss: “Das Dezernatsbüro und der Dezernent hätten aufgrund des vielseitigen Aufgabenspektrums des Intendanten frühzeitig und pflichtgemäß ihre Kontrollfunktion wahrnehmen müssen.” Das jedoch geschah nicht, denn “ein zielführendes Finanzcontrolling fand weder intern im Theater noch seitens des Dezernates statt”. Egger deckte Sibelius und dessen Misswirtschaft sogar noch, als Oberbürgermeister Leibe als Finanzdezernent längst die Reißleine gezogen hatte.

Denn der Sozialdemokrat Egger wusste zu diesem Zeitpunkt bereits, wie sehr er juristisch in die finanziellen Machenschaften des Intendanten verstrickt war. Laut Rechnungsprüfer wurden “höhere fünfstellige Aufträge zum Teil mündlich ohne Einholung von Vergleichsangeboten von unbefugten Mitarbeitern/innen vergeben”. Die Ermächtigung zur Auftragsvergabe innerhalb der Ämter werde vom zuständigen Dezernatsbüro erteilt, stellen die Prüfer klar – mithin also vom Dezernenten. Selbst “im Prüfzeitraum und in der Folge kam es mehrfach vor, dass es zu Überzahlungen der Honorare und Reisekosten kam”.

Die Prüfer stellen ferner fest, “dass es, neben der groben Kostenkalkulation der Produktionen, keine aktuelle Übersicht über die vorhandenen, abgeschlossenen Verträge beziehungsweise geplanten Verträge und die damit verbundenen Honorare, Reisekosten und Übernachtungskosten gibt”. Zur Erinnerung: Die Prüfung wurde zwischen dem 5. und 26. Juli durchgeführt. Seit dem 6. Juni war Egger als kommissarischer Verwaltungsdirektor für alle Ausgaben juristisch verantwortlich.

Aber nicht nur vom Dezernenten, sondern auch von der Politik quer durch die Fraktionen wurden alle Warnhinweise seit Mai ignoriert. Beschwerden über die Amtsführung des Intendanten lagen in Hülle und Fülle vor – von Schauspielern, von Regisseuren, von Mitarbeitern aus Technik und Verwaltung und entlassenen Angestellten. Zur Kenntnis genommen wurden sie nicht. Dabei hätte schon der reporter-Bericht vom 19. Mai über die massiven Personalquerelen hellhörig werden lassen müssen. Jetzt kommen die Prüfer zum Ergebnis, dass Sibelius auch seine Mitarbeiter über Gebühr beanspruchte.

Während der Intendant nach einer kurzen Stippvisite am Vormittag nachmittags zu Hause weilte und erst am Abend ins Theater zurückkehrte, tobte im Kulturhaus das Chaos. Denn: “In der vergangenen Spielzeit führte die Kombination zwischen einer erhöhten Anzahl an Aufführungen in Außenspielstätten und einem ständig wechselnden Spielplan zu einer erheblichen Mehrbelastung für das gesamte Theaterpersonal, insbesondere der Technik, Requisite, Maske, Kostümabteilungen sowie dem künstlerischen Betriebsbüro”, schreiben die Prüfer. Ein erhöhter Krankenstand und die Demotivation vieler Mitarbeiter waren die Folge. Auch darüber waren Egger und die Fraktionen aus Gesprächen heraus informiert.

In ihrer Analyse brechen die Prüfer hingegen eine Lanze für die Theater-Mitarbeiter: “Dabei war im Laufe der gesamten Prüfung festzustellen, dass die festangestellten oder langfristig beschäftigten Mitarbeiter mit einem enormen Engagement ihre Arbeit ausüben und nur dadurch die Defizite in der Leitungsabteilung bezüglich der Aufführungen kompensiert und der Theaterbetrieb fortgeführt werden konnten.”

Der Kulturdezernent aber musste seinen Intendanten schützen, weil Egger wusste: Fällt Sibelius, fällt er voraussichtlich mit. Denn dem Sozialdemokraten war klar, dass er eine ganz entscheidende juristische Unterlassung begangen hatte. Mit der Einstellung des Österreichers hätte Egger als Dienstherr die Dienstordnung für den Amtsleiter Sibelius ändern müssen – wie vom reporter bereits am 29. Oktober enthüllt. Denn die Dienstordnung vom 1. August 2004 basiert auf der Organisationsform des Theaters mit Verwaltungsdirektor und Intendant.

Als Sibelius Generalintendant wurde, war der Verwaltungsdirektor jedoch abgeschafft. Der Mann aus Bregenz trug nun die alleinige Verantwortung für Kunst und Finanzen. Die Prüfer schreiben: “Eine Änderung der Dienstordnung im Hinblick auf die neue Organisationsstruktur erfolgte nicht.” Juristisch bedeutet das: Nicht Karl Sibelius, sondern Thomas Egger ist rechtlich für die gesamte Misswirtschaft am Theater verantwortlich. Erst mit der Berufung von Herbert Müller als Verwaltungsdirektor wurde die Dienstordnung geändert. Somit kann die Stadt sich in der anstehenden juristischen Auseinandersetzung mit dem Noch-Intendanten auch nicht auf den Ausschreibungstext zurückziehen, in dem ein “Generalintendant mit Schwerpunkt Management” gesucht wurde. Sibelius warf zwar das Geld mit vollen Händen aus dem Fenster. Für dessen sperrangelweite Öffnung war jedoch Egger verantwortlich.

Müller hat als neuer Verwaltungsdirektor durch radikale Streichungen nun zumindest dafür gesorgt, dass sich das noch jüngst prognostizierte Defizit von über 2,3 Millionen Euro auf voraussichtlich etwas mehr als 1,8 Millionen Euro bis zum Ende des Jahres reduzieren wird. Doch auch das wird Eggers Kopf nicht mehr retten. Der Sozialdemokrat wird als demnächst als erster Dezernent in der Geschichte Triers auf Antrag der eigenen Partei abgewählt werden. Auch die CDU wird sich nach reporter-Informationen dem Vorstoß der SPD anschließen. Die Christdemokraten werden am Wochenende auf ihrer Klausurtagung in Horath abschließend zum Thema beraten. Zufällig halten sich die Trierer Grünen zur selben Zeit im Hunsrückörtchen auf.

Bis zur Konsolidierung des traditionsreichen Kulturhauses am Augustinerhof “ist es noch ein weiter Weg, der aber im Interesse der Mitarbeiter des Theaters Trier gemeinsam mit den Entscheidungsgremien bewältigt werden muss”, konstatieren die Prüfer in ihrem Fazit. Dieser Weg wird allerdings ohne Sibelius und Egger eingeschlagen. Die Ironie aus Sicht des sozialdemokratischen Dezernenten besteht darin, dass Egger nie Kulturdezernent werden wollte. Er wollte sich ausschließlich mit Wirtschaft beschäftigen. Nun bricht ihm ausgerechnet die Kultur das politische Genick. (et)

Extra

Am kommenden Dienstag, 15. November, wird der Rechnungsprüfungsausschuss sich mit dem Bericht der Rechnungsprüfer befassen. Der Ausschuss ist trotz des neuen rheinland-pfälzischen Transparenzgesetzes ein vollkommen intransparentes und geheimes Gremium. Nicht einmal die Mitglieder des Ausschusses sind der Öffentlichkeit bekannt. Dem reporter liegt die interne Liste der Mitglieder allerdings vor. Die CDU ist ist mit fünf, die SPD mit vier Mitgliedern vertreten. Die Grünen stellen zwei, die Freien Wähler (FWG) und die Linken jeweils ein Mitglied. Vorsitzende des Ausschusses ist Stadträtin Heike Franzen (CDU). Auch der Stadtvorstand aus Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD), Bürgermeisterin Angelika Birk (Grüne) und den beiden Dezernenten Andreas Ludwig (CDU) und Thomas Egger (SPD) ist im Ausschuss vertreten. Alle Sitzungen sind nichtöffentlich. Die Kosten der geplanten und schließlich nach dem reporter-Bericht Oh, lodernd Feuer… abgesagten Tanz-Performance NeroHero wurden von den Rechnungsprüfern übrigens nicht unter die Lupe genommen. Die Untersuchungen beschränkten sich einzig auf die Missstände am Theater. Nach weiteren reporter-Informationen soll es zur Sitzung am 15. November einen weiteren Vorstoß zu NeroHero geben. Die Stadt blieb trotz der Absage auf Kosten von 130.000 Euro sitzen, was ihr einen Eintrag im Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes einbrachte. So hatte Theater-Intendant Karl Sibelius als städtischer Amtsleiter ein Vorabhonorar von 7.000 Euro für die künstlerische Leitung des Projektes erhalten − genehmigt vom Kulturdezernat unter Thomas Egger.