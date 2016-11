Theater Trier – “Mehr wissen, weniger glauben”

TRIER. Nein, das war keine Alibiveranstaltung. Die CDU hat am Mittwochabend übers “Theater ums Theater” diskutiert. Befürchtungen, es könnten wieder – wie so oft in den vergangenen Monaten – hohle politische Phrasen gedroschen, Plattitüden hinausposaunt und Floskeln ausgetauscht werden, zerschlugen sich schnell. Im vollbesetzten Foyer des Theaters entwickelte sich eine erfrischend-offene zweistündige Debatte, die viele Türen aufstieß. Grundlegende Fehler wurden klar benannt, Kritik schonungslos geäußert. Der Theater-Kritiker Martin Eich, Feuilletonist und Gast-Autor des reporters, las der hiesigen Politik die Leviten. CDU-Chef Udo Köhler moderierte souverän und zurückhaltend. Marion Schneid, kulturpolitische Sprecherin der Union im Landtag, ergänzte die Faktenlage aus Sicht der Mainzer Politik. Kurzum: zwei wichtige Stunden für die politische und kulturelle Szene der Stadt. Das Rathaus arbeitet nach reporter-Informationen unterdessen an einer Vorlage für den Steuerungsausschusses in der kommenden Woche, mit der die fristlose Trennung von Intendant Karl Sibelius angegangen werden soll (siehe Extra). Eine Kritik von Eric Thielen

Das passiert bei Politikern nicht oft: Als Oberbürgermeister und Sozialdemokrat Wolfram Leibe sich von seinem Platz erhob, brandete der Applaus schon auf, bevor der Stadtchef auch nur ein einziges Wort zur Dauerkrise am Theater sagen konnte. Leibe saß mit seinem persönlichen Referenten Matthias Berntsen bei der CDU-Veranstaltung in der ersten Reihe. “Es geht hier nicht um Parteipolitik”, hatte Leibe schon im Vorfeld der Veranstaltung gesagt, “sondern um die Institution Theater und um deren Überleben.” Dieser Linie blieb der Stadtchef auch in seinem kurzen Statement treu – wie er sich selbst und seiner Überzeugung überhaupt in den letzten Monaten stets treu geblieben war, als er quasi im politischen Alleingang gegen den Untergang des kulturellen Flaggschiffs vom Augustinerhof kämpfte. Eich adelte Leibe als “Held des Sommers”. “Seien Sie froh, dass Sie diesen Mann hatten”, sagte der Journalist, “sonst müssten Sie jetzt über ganz andere Horrorzahlen diskutieren.” Für Leibe steht fest: “Das Theater ist wichtig, aber gerade noch 75.000 Besucher sind zu wenig, um zu überleben.” Deswegen sei die konstruktive Debatte über die Zukunft des Kulturhauses enorm wichtig.

Zum Thema – Bugwelle am Augustinerhof

Noch steht die politische und juristische Aufarbeitung des Theater-Skandals aus. Von Grünen und Linken etwa fehlt bisher jedwede Stellungnahme. Beide Parteien hingen bis zuletzt in Nibelungentreue an Sibelius. Das galt zumindest bis zum Montag letzter Woche auch für Teile der CDU und ferner für die SPD, die in den vergangenen Monaten beileibe nur selten geschlossen an der Seite ihres Oberbürgermeisters stand. Am Mittwochabend erfuhr der Stadtchef zum ersten Mal auch öffentlich jene Würdigung, die ihm als führendem Protogonisten in der Aufklärung des Skandals zukommt. Und das ausgerechnet während einer Diskussionsrunde der Union.

Eich schonte in seiner Kritik an den Trierer Zuständen aber auch die Christdemokraten nicht. Der Kulturjournalist legte gleich mehrere Finger in die nach wie vor offenen Wunden. Fehler über Fehler seien gemacht worden, quer durch die politische Szene. Als er seinen Artikel Notizen aus Absurdistan schrieb, habe er sich nicht vorstellen können, dass es noch absurder gehe. Die Trierer Politik habe ihm dann das Gegenteil bewiesen. Von den vier Grundvoraussetzungen für einen funktionierenden Theater-Betrieb, ausreichend finanzielle Mittel, Akzeptanz des Publikums, integre Führungspersönlichkeit als Intendant sowie eine Stadtgesellschaft, in der auch die Kulturuninteressierten das Theater als Institution akzeptieren, “sind Sie ähnlich weit entfernt wie ein Amazonas-Stamm von der bemannten Marsmission”. Eichs Fazit: “Hier wurde die Illusion zur Kalkulation gemacht.”

“Sie haben russisches Roulette gespielt”

Köhler dürfte bei einigen Sätzen Eichs kräftig geschluckt haben. Doch der CDU-Chef akzeptierte die harsche Kritik des bundesweit geschätzten Feuilletonisten widerspruchslos. Denn inzwischen hat sich auch in der Union die Erkenntnis durchgesetzt, dass haarsträubende Fehler gemacht wurden, die seit dem Mai durch weitere Fehler zudem noch potenziert wurden – etwa durch den neuen Vier-Jahres-Vertrag für Sibelius. “Sie haben alle Alarmsignale ignoriert”, stellte Eich schonungslos fest. Die Fehlerkette habe aber schon vor Sibelius angefangen, sei dann in der Findungskommission fortgesetzt worden und habe ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht, “als Intendant und Kulturdezernent nach Belieben schalten und walten und das Haus nach Gutsherrenart führen durften”.

Hier widersprach Gerd Dahm, Ex-Stadtrat der Grünen und selbst in der Findungskommission für die Auswahl von Sibelius als Intendant verantwortlich. “Wir haben nachgefragt”, sagte Dahm “aber damals hat uns keiner gesagt: nehmt den bloß nicht.” Ferner sei es leicht, so der Ex-Stadtrat, “mit dem heutigen Wissensstand den Fehler von damals zu benennen”. Die Findungskommission habe schließlich auch Viktor Puhl und Gerhard Weber gefunden. Dahm ist bislang der einzige Trierer Kommunalpolitiker, der sich öffentlich klar zu seiner Verantwortung bekannte und seinen Fehler bei der Verpflichtung von Sibelius auch einräumte. Der Arbeit des Kulturausschusses stellte der Grüne hingegen ein schlechtes Zeugnis aus. “Der gleicht inzwischen dem Sportausschuss: Wenn es eng wird, wird alles an den Steuerungsausschuss abgeschoben.”

Perspektivisch forderte Dahm einen neuen Intendanten für das Theater: “Wir brauchen ein neues Gesicht an der Spitze, sonst funktioniert es nicht.” Dem schloss sich auch Eich an. Der Journalist schlug eine Kombination vor: “Machen Sie mit der aktuellen Mannschaft weiter und holen Sie zusätzlich einen neuen Intendanten.” Für den Feuilletonisten steht zweifelsfrei fest: “Das Haus hat Potenzial, und die Stadt hat eine großartige Geschichte.” Die eklatanten Fehler der jüngsten Vergangenheit dürften sich jedoch nicht wiederholen. Bei seinen eigenen Recherchen sei er auf eine geradezu erschreckende Naivität und fehlendes Wissen bei den Kommunalpolitikern gestoßen. Dabei hätten die Kommunalpolitiker durchaus wissen können − etwa durch die ausführliche reporter-Berichterstattung seit Mai. “Seien Sie sich bewusst”, kritisierte der Journalist diese Art der Lokalpolitik, “dass Sie mit der Verpflichtung von Sibelius russisches Roulette gespielt haben, wobei in Ihrer Trommel gleich fünf Kugeln waren.” Künftig sollte der Grundsatz gelten: “Sie müssen mehr wissen und weniger glauben!”

Der Tenor im Publikum war eindeutig: Sibelius ist als Intendant Geschichte am Trierer Theater. Daran ließen die vielen Wortmeldungen und Fragen keinen Zweifel aufkommen. Ob mit Sibelius auch Kulturdezernent Thomas Egger (SPD) fällt, wird sich demnächst in der politischen und juristischen Aufarbeitung des Skandals zeigen. Der Rücktritt des Sozialdemokraten, der sich seiner Verantwortung in der persönlichen Konsequenz bisher entzieht, wurde am Mittwochabend erneut von mehreren Rednern gefordert. Eichs Urteil war eindeutig: “Sie haben einen OB, der sich in der Kultur auskennt, der Kulturdezernent hingegen kennt sich nicht aus.”

Extra

Die Verwaltung arbeitet derzeit nach reporter-Informationen an einer Vorlage für die nichtöffentliche Sitzung des Steuerungsausschusses in der kommenden Woche. Auf Grundlage des Papiers soll Intendant Karl Sibelius fristlos gekündigt werden. Darüber hat Oberbürgermeister Wolfram Leibe am Mittwochnachmittag die Fraktionsvorsitzenden informiert. Der Österreicher ist aktuell auf unbestimmte Zeit krankgeschrieben. Eine Kündigung ist aber auch während des Krankenstandes möglich. Bisher hat Sibelius sich nach weiteren reporter-Informationen noch nicht zu den Budgetüberschreitungen geäußert. Kulturdezernent Thomas Egger (SPD) hatte den Intendanten schriftlich zur Stellungnahme aufgefordert. Das Theater muss im laufenden Geschäftsjahr 2016 ein Defizit von mindestens 2,3 Millionen Euro verkraften. Mehr als eine Million Euro müssen über einen weiteren Nachtragshaushalt gegenfinanziert werden. Der Etat im vergangenen Jahr wurde um 1,3 Millionen Euro überzogen.

Die SPD hat am Montag während ihrer Fraktionssitzung über den aktuellen Sachstand beraten. “Wir gehen davon aus”, sagte Sprecher Markus Nöhl am Mittwoch gegenüber dem reporter, “dass die Stadt und Herr Sibelius fortan getrennte Wege gehen.” Die Verwaltung sei nun in der Pflicht, Konsequenzen aus dem Desaster zu ziehen. Damit deutet sich eine große Koalition für die Trennung von Sibelius an. Zu der gehören auch Freie Wähler (FWG), FDP und AfD. Grüne und Linke haben sich bisher noch nicht öffentlich zur Causa Sibelius geäußert.

Extra

Für Marion Schneid, kulturpolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion, steht außer Frage, dass auch die Landesregierung bei der Kontrolle der Stadttheater mitsprechen muss. Ferner müsse die Finanzierung der Kulturhäuser überprüft werden. “Das Spielgeld, das in den Etats für die Kunst zur Verfügung steht, wird immer kleiner”, so Schneid. “Deswegen brauchen wir einen dynamischen und keinen starren Deckel bei der Landesförderung.” Der Forderung des Steuerzahlerbundes, die Stadttheater in Rheinland-Pfalz zu schließen, erteilte die Christdemokratin hingegen eine klare Absage. “Kultur ist Lebensqualität und für das gesellschaftliche Leben in einer Stadt enorm wichtig”, betonte Schneid. Für den Journalisten Marin Eich spricht nichts dagegen, das hessische Modell auf Rheinland-Pfalz zu übertragen. “Dort findet eine enge Kooperation zwischen den Häusern statt”, so Eich, “gleichzeitig sitzt das Land in den Kontrollgremien der Häuser, die auch mit Landesmitteln finanziert werden.”

Extra

In einer reporter-Umfrage spricht sich die große Mehrheit (91 Prozent) der Teilnehmer für den Rücktritt von Kulturdezernent Thomas Egger (SPD) aus. Seit Donnerstag nahmen 1.778 Leserinnen und Leser an der nicht-repräsentativen Umfrage teil. Nur neun Prozent sind für den Verbleib Eggers. Der Sozialdemokrat lehnt einen Rücktritt bisher kategorisch ab.