Theater Trier – Premiere von “Hänsel und Gretel”

TRIER. Am Freitag, 16. Dezember, feiert die Märchenoper “Hänsel und Gretel” von Engelbert Humperdinck um 19.30 Uhr Premiere im Großen Haus des Stadttheaters. Hänsel und Gretel sind das wohl bekannteste Geschwisterpaar der Grimmschen Märchen. Ihre Familie ist arm und kämpft jeden Tag neu ums materielle Überleben. Keine Idylle ist dies, keine behütete Kindheit, und so verlassen Hänsel und Gretel die karge Besenbinderhütte. Im dichten Wald begegnen ihnen fantastische Gestalten in einer märchenhaften Odyssee. Die Geschwister erleben Abenteuer von Mangel und Überfluss, Zuwendung und Hinterlist, Schutz und Bedrohung. Solidarisch überwinden sie den Anschlag der Knusperhexe, befreien die Lebkuchenkinder und kehren zu ihren erleichterten Eltern zurück. Ein Klassiker der Opernliteratur für ein Publikum jeden Alters. (tr)

Erstellt am Autor