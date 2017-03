Theater Trier – “Reiner Schaufensterantrag”

TRIER. Der Stadtrat hat am Montagabend mit der großen Mehrheit von 46 Nein-Stimmen den Antrag der AfD-Fraktion (wir berichteten vorab), Verhandlungen mit der Landesregierung über die Umwandlung des Trierer Theaters in ein Staatstheater zu führen, abgelehnt. FDP-Chef Tobias Schneider warf der AfD vor, sie habe “wieder einmal einen reinen Schaufensterantrag gestellt”. AfD-Chef Michael Frisch verteidigte den Vorstoß seiner Fraktion mit dem Hinweis auf die “dringend notwendige Kostenreduzierung beim Theater”.

Frisch ging vor allem mit den großen Fraktionen von CDU und SPD hart ins Gericht. “Sie halten nur am Status Quo fest”, kritisierte der AfD-Chef die Kulturpolitik von Christ- und Sozialdemokraten. “Eigene Ideen, wie die Kosten des Theaters reduziert werden können, kommen von Ihnen nicht.” Damit gefährde die Mehrheit des Rates die Existenz des Kulturhauses.

Schneider warf der AfD als Sprecher der fraktionsübergreifenden Mehrheitskoalition hingegen vor, der Antrag gehöre zunächst einmal in den Landtag und nicht in den Stadtrat. An Frisch gewandt sagte der FDP-Chef ferner: “Mit ihrem Antrag sind Sie im Establishment der von Ihnen so kritisierten Altparteien angekommen.” Nicht Schaufensteranträge wie jene der AfD, sondern nur Strukturreformen könnten das Theater im Bestand retten. Die FDP setzt sich seit Jahren für strukturelle Veränderungen am Trierer Kulturhaus ein. (et)



