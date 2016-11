Theater Trier – Sibelius weg, Egger auch

TRIER. Kurz vor Mitternacht teilt das städtische Presseamt mit, dass “die Stadt das Dienstverhältnis mit Theater-Intendant Karl Sibelius vorzeitig zum 30. November dieses Jahres beendet”. Dies hat der Stadtrat am Abend in nichtöffentlichen Sitzung mit 42 Ja-Stimmen beschlossen. Es gab eine Nein-Stimme und vier Enthaltungen, teilt das Presseamt ferner mit. Gleichzeitig ermächtigte der Rat die Verwaltung, einen Vergleich mit einer Abfindung in Höhe von 300.000 Euro mit Sibelius zu schließen. Auch der Abwahlantrag gegen Dezernent Thomas Egger fand nach reporter-Informationen während einer Sitzungspause die notwendige Mehrheit von mindestens 28 Stimmen. Der Sozialdemokrat kann somit frühestens in 14 Tagen als erster Dezernent in der Geschichte Triers aus dem Amt gewählt werden. Sibelius und Egger stolperten beide über das millionenschwere Theater-Defizit, das am 19. Mai durch den reporter-Bericht Das Minus-Haus aufgedeckt worden war.

Sibelius hatte erst im August vergangenen Jahres als Generalintendant die alleinige Verantwortung für das Vielspartenhaus am Augustinerhof übernommen. Sein derzeitiger Vertrag sieht eine Laufzeit bis 2020 vor. Bis zum 31. Juli war der Vertrag des Österreichers zweimal befristet gewesen. Trotz des bekannten finanziellen Debakels und der massiven Personalquerelen stattete der Steuerungsausschuss Sibelius Ende Juli mit einem neuen Vier-Jahres-Vetrag aus, weil dies − so die Behauptung der Fraktionen − wegen des Stadtratsbeschlusses von 2014 anders nicht möglich gewesen sei. Der Ratsbeschluss hatte das Engagement des Österreichers in Trier für fünf Jahre vorgesehen.

Dabei wurden bereits im Mai dieses Jahres durch den reporter erste Budgetüberschreitungen bekannt, die sich zwischenzeitlich auf mindestens 2,3 Millionen Euro in diesem Jahr ausgeweitet haben. Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) schaltete daraufhin das Rechnungsprüfungsamt ein. Seit Juni dieses Jahres durfte Sibelius nicht mehr alleine in Finanzangelegenheiten entscheiden. Ihm wurde ein gleichberechtigter Verwaltungsdirektor zur Seite gestellt.

Mit dem Ratsbeschluss wurde die Verwaltung nach den Theaterturbulenzen der zurückliegenden Monate nunmehr ermächtigt, die für die Vertragsauflösung erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Mit einem baldigen Neustart hoffen Rat und Verwaltung nun laut Presseamt, “das Image des Theaters wieder aufbessern zu können”. Dies ist nach Rathaus-Angaben auch im Hinblick auf die derzeit noch ungeklärte Frage einer unverzichtbaren Theater-Sanierung dringend erforderlich.

“Der gemeinsame Blick richtet sich nun nach vorne”, stellte Leibe im Anschluss an die Einigung fest. Für ihn stehe trotz der Differenzen um die Verantwortlichkeiten das Wohl des Theaters und der Stadt Trier im Vordergrund, erklärt das Presseamt ferner.

Nach reporter-Informationen hat auch der Abwahlantrag der SPD-Fraktion gegen Dezernent Thomas Egger (SPD) in der nichtöffentlichen Sitzung des Stadtrates eine Mehrheit gefunden. Von den 48 anwesenden Räten unterschrieben 43 das Papier während einer Sitzungsunterbrechung. Der Abwahlantrag war kein offizieller Tagesordnungspunkt der Sitzung. Somit kann das Schreiben bereits morgen beim städtischen Sitzungsdienst eingereicht werden. Der 46-jährige Sozialdemokrat wird voraussichtlich in einer Sondersitzung des Rates abgewählt werden. Zwischen Antragstellung und Abwahl muss eine Frist von 14 Tagen liegen, so dass die Sondersitzung frühestens am Samstag, 3. Dezember, stattfinden kann − sollte der Antrag am Freitag eingereicht werden. Vorgesehen ist aktuell der 12. Dezember. Das ist ein Montag. Für die Abwahl sind 38 Stimmen notwendig. Nach dem heutigen Ergebnis für den Antrag ist mit einer klaren Mehrheit für die Abwahl zu rechnen.

Egger ist der erste Dezernent in der Geschichte Triers, der vorzeitig aus seinem Amt abgewählt wird. Der 46-jährige Jurist und ehemalige Chef der Trierer FDP wurde im Oktober 2009 durch die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP als Nachfolger von Ulrich Holkenbrink (CDU) zum Dezernenten gewählt. Ende April 2013 trat Egger aus der FDP aus. Im Sommer 2015 folgte dann der Eintritt in die SPD. Egger trat seine Amtszeit im Februar 2010 an, die offiziell noch bis zum Februar 2018 läuft. (la/et)