Theater Trier – Stadtspitze für Trennung von Sibelius

TRIER. Der Stadtvorstand hat am heutigen Montag einstimmig die Trennung von Theater-Intendant Karl Sibelius beschlossen. Das teilte Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) am Mittag auf der turnusmäßigen Pressekonferenz des Gremiums mit. Ferner bestätigte Leibe die Information aus dem reporter-Bericht “Mehr wissen, weniger glauben” von Donnerstag vergangener Woche, wonach dem Steuerungsausschuss für dessen Sitzung am kommenden Donnerstag ein entsprechendes Schriftstück vorlegt werden soll. “Dann sind Ausschuss und Stadtrat am Zug”, betonte der Sozialdemokrat. Aktuell werden die juristischen Möglichkeiten der Stadt bei der beabsichtigten Trennung von Sibelius von einer Hamburger Anwaltskanzlei geprüft. Auf das Schreiben des Rathauses hat der Österreicher inzwischen reagiert, ohne sich aber zu den gravierenden Budgetüberschreitungen konkret zu äußern, wie Kulturdezernent Thomas Egger (SPD) erklärte. Seine Mitarbeit bei der Aufklärung habe Sibelius aber angeboten, so Egger, der sich zu seiner eigenen Person allerdings nicht äußern wollte: “Kein Kommentar!” Dem Sozialdemokraten drohen im Zuge des Theater-Skandals nicht nur Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, sondern auch ein Abwahlantrag im Rat.

Es war kaum mehr als eine Randnotiz: Das Theater-Defizit hat sich laut Leibe in der vergangenen Woche nach weiteren Prüfungen durch Verwaltungsdirektor Herbert Müller noch einmal um etwa 30.000 Euro erhöht. Damit schreitet das Minus im laufenden Geschäftsjahr 2016 auf die 2,5-Millionen-Euro-Schwelle zu – und ein Ende ist noch keineswegs in Sicht. Bereits im vergangenen Jahr wurde das Budget um rund 1,3 Millionen Euro überzogen. Hauptgrund ist die verschwenderische Auftragsvergabe bei den Produktionen an externe Mitarbeiter, für die Noch-Intendant Sibelius verantwortlich zeichnete.

Der Stadtvorstand aus Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD), Bürgermeisterin Angelika Birk (Grüne) und den beiden Dezernenten Andreas Ludwig (CDU) und Thomas Egger (SPD) hat deswegen am heutigen Montag die Trennung von Sibelius beschlossen. Am Donnerstag soll sich zunächst der Steuerungsausschuss mit der Causa Sibelius befassen. “Das wird die Nagelprobe für die Sitzung des Stadtrates”, sagte Leibe. Der tagt am 17. November und muss dann die abschließende Entscheidung fällen. CDU, SPD, FWG, FDP und AfD stehen hinter der Trennung vom Österreicher. Damit kann Leibe auf eine breite Mehrheit in den Gremien bauen. Unklar sind weiter die Positionen von Grünen und Linken. Beide Parteien haben sich bisher noch nicht offiziell geäußert.

“Es geht jetzt um die Konditionen der Trennung”, sagte Leibe. Sibelius besitzt einen frischen Vier-Jahres-Vertrag, der erst im Juli vom Steuerungsausschuss genehmigt worden war. Ob dem weiter krankgeschriebenen Österreicher wegen Dienstvergehen fristlos gekündigt werden kann, wird auf Betreiben Leibes derzeit von einer Hamburger Anwaltskanzlei geprüft, weil die Stadt einen neuerlichen Reinfall wie in der Causa Frötzschner vermeiden will. Bei der Kündigung des inzwischen wieder eingestellten Schauspieldirektors hatte Egger sich auf die Prüfung des Bühnenvereins verlassen.

Juristisch aber trägt Egger ohnehin die alleinige Verantwortung für alle Vorgänge am Theater. Der Sozialdemokrat war nicht nur Dienstherr des städtischen Amtsleiters Sibelius, sondern von Juni bis Ende September auch kommissarischer Verwaltungsdirektor. Zu möglichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen seiner eigenen Rolle im Theater-Skandal sowie zur drohenden Abwahl durch den Rat wollte der Sozialdemokrat sich am Montag nicht äußern. “Zu meiner Person gebe ich derzeit keine Erklärungen ab”, sagte Egger.

Ob Egger noch tiefer in den Theater-Skandal hineingezogen wird, hängt auch vom Bericht des Rechnungsprüfungsamtes ab. Dessen Vorlage verzögert sich nach reporter-Informationen, weil nun auch die Fakten aus dem reporter-Bericht “Zwei außer Rand und Band” hinsichtlich “Einstellungs- und Organisationsverschulden” der Stadt als Arbeitgeber einfließen sollen. Auch Fakten zur abgesagten Tanz-Performance NeroHero, die der Stadt einen Eintrag ins Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes einbrachte, sollen noch einmal geprüft werden. So hatte Sibelius als künstlerischer Leiter 7.000 Euro Honorar als Vorschuss auf eine Leistung erhalten, die nie erbracht wurde. Denn nach dem reporter-Bericht Oh, lodernd Feuer… wurde das Projekt abgesagt. Dennoch blieben 130.000 Euro Kosten an der Stadt hängen.

Leibe sagte am Montag Transparenz beim Rechnungsbericht zu. “Wir werden über das Ergebnis informieren”, erklärte der Stadtchef. Diesbezüglich stehe er in Kontakt mit der Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses, Heike Franzen (CDU). Das Gremium wird am 15. November zum Theater-Skandal in nichtöffentlicher Sitzung tagen. Die jüngst lautgewordene Kritik am Buchungssystem der Stadt wies Leibe hingegen zurück. “Wir haben 40 Ämter”, betonte der Sozialdemokrat, “bei 39 funktioniert es, nur bei einem nicht – dem Theater.” Egger hatte während der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses erklärt, das mangelhafte Controlling beim Theater sei auch auf das unpassende Buchungssystem zurückzuführen. Leibe sagte hingegen: “Wenn Rechnungen nicht eingebucht werden, können sie auch nicht kontrolliert werden!” (et)