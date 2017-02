Theater Trier – Stolz neue Schauspielchefin

TRIER/PFORZHEIM. Caroline Stolz wird von der Spielzeit 2017/18 an neue Schauspieldirektorin am Theater Trier. Sie löst den Thüringer Ulf Frötzschner ab, der das Kulturhaus vertragsgemäß im Sommer verlassen wird. Stolz erhält nach Angaben der Theater-Pressestelle einen ab sofort gültigen Vorvertrag, um den Spielplan für das Schauspiel in der kommenden Spielzeit vorzubereiten.

Derzeit arbeitet die gebürtige Bonnerin als Künstlerische Direktorin für Oper und Schauspiel am Theater Pforzheim und wirkt parallel als Gastregisseurin an verschiedenen Theatern. “Die Stadt Trier, der Trierer an sich und das Trierer Theater sind mir durch meine bisherigen Regiearbeiten ans Herz gewachsen, und ich freue mich auf eine sicherlich sehr spannende Spielzeit”, wird Stolz in einer Pressemitteilung des Trierer Theaters zitiert. (tr)

