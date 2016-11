Theater Trier – Trennung von Sibelius beschlossen

TRIER. Die Ära des Österreichers Karl Sibelius in Trier ist nach nur 15 Monaten beendet. Der städtische Steuerungsausschuss hat heute am frühen Abend in nichtöffentlicher Sitzung die Trennung vom Theater-Intendanten beschlossen. Damit folgte das Gremium der Vorlage der Verwaltung. Der Stadtvorstand hatte bereits am Montag einstimmig entschieden, sich von Sibelius zu trennen. Eine fristlose Kündigung wegen Dienstvergehen ist nach reporter-Informationen allerdings nicht möglich, weil dem Österreicher von Juni an ein gleichberechtigter Verwaltungsdirektor im Vier-Augen-Prinzip zur Seite gestellt worden war. Darüber wurde der Ausschuss heute Abend informiert. Bis zur Berufung von Herbert Müller hatte Kulturdezernent Thomas Egger (SPD) diese Position kommissarisch inne. Damit trägt Egger − wie vom reporter analysiert − auch die juristische Verantwortung für die Etatüberschreitungen seit Juni. Die SPD will unter anderem wegen der Dauer-Krise am Theater einen Abwahlantrag gegen den eigenen Dezernenten einbringen.

Offiziell teilt das Rathaus über die städtische Pressestelle am frühen Abend mit, der Steuerungsausschuss des Rates habe sich “einstimmig in nichtöffentlicher Sitzung dafür ausgesprochen, das Dienstverhältnis mit dem Intendanten des Trierer Theaters, Karl Sibelius, zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu beenden”. Ein entsprechender Antrag sei nach einstimmigem Beschluss des Stadtvorstands in den Steuerungsausschuss eingebracht worden. Die endgültige Entscheidung treffe nunmehr der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstag, 17. November. Grund für die beabsichtigte Vertragsauflösung seien die Budgetüberschreitung von mindestens 2,3 Millionen Euro in diesem Jahr sowie die damit verbundenen negativen Auswirkungen auf das Image des Theaters und der Stadt Trier. Es soll jetzt eine Lösung gefunden werden, die die “Verfasstheit und Integrität” des Trierer Theaters wieder stärkt und einen baldigen Neustart ermöglicht. Dieser sei auch im Hinblick auf die ungeklärte Frage der Theatersanierung dringend erforderlich.

Nach weiteren reporter-Informationen wurde der heutige Beschluss im Steuerungsauschuss zwar ohne Gegenstimme, aber bei Enthaltungen gefasst. Die Enthaltungen sollen nach reporter-Informationen aus der Fraktion der Grünen kommen.

Die Stadt hat nun zwei Optionen: Sie stellt den weiter krankgeschriebenen Sibelius von seinen Aufgaben frei, muss ihm dann aber sein Bruttogehalt von 9.000 Euro monatlich fortzahlen − womöglich bis zum Ende der Vertragslaufzeit 2020. Der Österreicher war erst im Juli mit einem neuen Vier-Jahres-Vertrag ausgestattet worden, nachdem der vorherige Vertrag zweimal befristet gewesen war. Oder aber sie einigt sich mit dem Ex-Intendanten auf eine Abfindung, die in der Größenordnung von mindestens 250.000 Euro liegen dürfte.

Sibelius hatte am 1. August 2015 die Nachfolge von Gerhard Weber als Intendant des Trierer Stadttheaters angetreten. Für 2015 und 2016 muss die Stadt ein Defizit beim Theater von inzwischen knapp vier Millionen Euro verkraften. Wegen der deutlich überzogenen Haushaltsmittel im freiwilligen Leistungsbereich droht Trier nach wie vor der Rauswurf aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) des Landes. (et)