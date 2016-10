Theater Trier – Trennung von Sibelius deutet sich an

TRIER. Die Tage von Karl Sibelius als Intendant des Trierer Stadttheaters dürften gezählt sein. Der Grund: ein neues Millionen-Loch von knapp einer Million Euro im laufenden Haushaltsjahr, das der Österreicher mit seiner Spielplan- und Budgetplanung zu verantworten hat. Damit steigt das Minus für 2016 auf mindestens 2,3 Millionen Euro. Das gaben Oberbürgermeister Wolfram Leibe und Kulturdezernent Thomas Egger (beide SPD) am heutigen Montag auf der Pressekonferenz des Stadtvorstandes bekannt. Leibe formulierte die Trennungsabsichten als Frage: “Wann sagt jemand, dass er dafür die Verantwortung übernimmt?” Egger wurde noch konkreter: “Sollte der Intendant keine plausiblen Gründe für die erneute Budgetüberschreitung vorbringen können, führt an einer Trennung kein Weg vorbei.” Sibelius ist seit Wochen krankgeschrieben. Er soll sich nun in den kommenden Tagen gegenüber Egger erklären.

Egger beantwortete die entscheidende Frage mit “Ja”: Kann die Verwaltung von sich aus, ohne Rücksprache mit Kultur- und Steuerungsausschuss sowie Stadtrat, den Intendanten von seinen Aufgaben entbinden und freistellen? “Bei Fortzahlung der Bezüge ist das rechtlich sicher möglich”, so Egger.

Die Fraktionsvorsitzenden wurden am Freitag über das neue Millionen-Loch bei Theater informiert. Heute Nachmittag wird Egger die Fraktionen auch persönlich in Kenntnis setzen. Für den Kulturdezernenten ist klar: “Meine Geduldsfäden sind alle gerissen!”

Ausführlicher Bericht folgt!

SPD fordert Aufklärung

Nach der heutigen Bekanntgabe des Stadtvorstands, dass sich Defizit des Theaters Trier in 2016 erneut erhöht, fordert die SPD detaillierte Aufklärung über die Hintergründe. So fordern die Sozialdemokraten, dass die zuständigen Gremien und der am kommenden Mittwoch tagende Kulturausschuss umgehend und umfassend informiert werden müssen.

“Die neuerlichen Nachrichten über die abermalige Defizitsteigerung sind ein finanzielles Desaster. Innerhalb weniger Monate summieren sich erneut sechsstellige Beträge auf. Das ist nicht akzeptabel. Der Intendant muss sich fragen, ob er noch den zahlreichen Herausforderungen am Theater Trier gewachsen ist”, kommentiert der Fraktionsvorsitzende Sven Teuber den aktuellen Sachverhalt.

“Wir brauchen nun lückenlose Aufklärung, wieso es schon wieder zu Mehrausgaben am Theater Trier kommt. Der Steuerungs- und Kulturausschuss müssen so schnell wie möglich informiert werden. Auf Grundlage dieser Informationen müssen wir entscheiden, welche Konsequenzen gezogen werden müssen. Kulturförderung ist notwendig, aber Budgets müssen eingehalten werden. Es wird mit einer solchen katastrophalen Haushaltung die gesamte Kulturförderung gefährdet”, ergänzt der kulturpolitische Sprecher der SPD- Stadtratsfraktion, Markus Nöhl.

“Angesichts dieser Horrormeldungen scheint zumindest die Neueinsetzung eines Verwaltungsdirektors die richtige Entscheidung zu sein. Es deutet sich an, dass dank seiner Arbeit die Fehlplanungen zu Tage gekommen sind. Dies zeigt, dass diese Entscheidung des Rates richtig war. Wir fühlen uns bestätigt, hier organisatorische Eingriffe im Theater vorgenommen zu haben. Es ist jedoch zu hinterfragen, wieso die im Sommer beschlossene Vieraugen-Regelung diese Budgetüberschreitungen nicht verhindern konnte. Hier ist Kulturdezernent Thomas Egger gefordert, Erklärungen vorzulegen“, so Teuber. (et)