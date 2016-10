Theater Trier – Überleben auf Raten

TRIER. Noch einmal 60.000 Euro mehr wegen Buchungsfehlern: Das frische Theaterdefizit erhöht sich damit auf über eine Million Euro. Zu den neuesten Zahlen hat Verwaltungsdirektor Herbert Müller am Mittwochabend den Kulturausschuss informiert. Das prognostizierte Gesamtdefizit im Haushaltsjahr 2016 steigt somit auf über 2,3 Millionen Euro. Müller machte ferner deutlich, dass weitere Finanzlöcher bis zum Jahresende hinzukommen können. Denn die Prüfung der Bücher ist noch nicht abgeschlossen. Kulturdezernent Thomas Egger (SPD) räumte wie schon im Mai, im Juni, im Juli und jüngst erst wieder im September und Oktober Versäumnisse und Fehler ein. Zurücktreten will der Vorderpfälzer allerdings nicht. Durchdringen konnte Egger mit seinen Eingeständnissen bei den Ausschussmitgliedern jedoch nicht mehr. Alle Fraktionen, einschließlich der SPD, gingen spürbar auf Distanz zum angeschlagenen Kulturdezernenten. Nach der CDU und der AfD fordern nun auch die Freien Wähler (FWG) den Rücktritt Eggers (siehe Extra). Damit könnte es zur Abwahl des Sozialdemokraten kommen (siehe eigenen Bericht), sollte eine der Fraktionen den diesbezüglichen Antrag im Stadtrat einbringen. Außerfrage steht für die FWG ferner, dass die Trennung von Intendant Karl Sibelius unvermeidlich ist.

Es hatte schon etwas von “Täglich grüßt das Murmeltier” gestern Abend im kältegefrosteten Saal der Tufa. Über vier Stunden tagte der Kulturausschuss alleine im öffentlichen Teil. Bestimmendes Thema: das frische Millionen-Defizit am Theater Trier. Seit den ersten Veröffentlichungen des reporters im Mai jagt eine Hiobsbotschaft die nächste. Doch anders als in den vergangenen Monaten drang Kulturdezernent Thomas Egger gestern Abend mit seinen beschwörenden Litaneien in rührseliger Selbstkritik nicht mehr durch. Die Skepsis war in allen Gesichtern zu lesen. Keiner traut Karl Sibelius mehr zu, das sinkende Theater-Schiff zu retten. Und das gilt auch für Egger. Der Kredit des Juristen bei den Kollegen ist endgültig aufgebraucht. Die Fehlerkette Eggers – angefangen bei NeroHero bis hin zum Theater – ist inzwischen schier endlos.

Da halfen auch die paternosterartigen Eingeständnisse des Pfälzers nicht mehr. Ja, er trage die politische Verantwortung, räumte er zum wiederholten Male ein. Die juristische Verantwortung lehnt er aber weiter ab (siehe eigenen Bericht). Ja, er hätte durchdringender kontrollieren müssen. Ja, er sei zu vertrauensselig gewesen, weil Sibelius ihm stets versichert habe, alles sei in bester Ordnung. Als Egger dann aber einen Teil der Verantwortung auch noch auf die stellvertretende Verwaltungsdirektorin Yvonne Mich schob, fielen die Gesichter fast aller Ausschussmitglieder herunter. Mich war nicht da, um ihre Version des Sachverhaltes darzulegen und um sich verteidigen zu können.

Entlarvt wurde Egger ausgerechnet von Operndirektorin Katharina John, die derzeit als stellvertretende Intendantin die Geschäfte für den dauerkranken Sibelius führt. Die Spartenleiter seien von Sibelius nie in die Endbudgetierung der Produktionen einbezogen worden, sagte John. “Das hat er alles alleine gemacht.” Dabei sah das Konstrukt mit starken Spartenleitern genau das Gegenteil vor. Auch deswegen hatte der Stadtrat von zwei Jahren den Posten des Verwaltungsdirektors abgeschafft. Innerhalb des Theaters sollte die gegenseitige Kontrolle garantieren, dass die einzelnen Etats eben nicht überschritten werden. Gegenüber John spielte Egger den Hasen: “Ich wusste von nichts!”

“Schauspieler Sibelius”

Doch das ließ der Ausschuss nicht mehr gelten. Sibelius ist offenbar für alle Fraktionen schon Geschichte. Es geht nur um die Konditionen der Trennung vom Österreicher. Jetzt geht es vielmehr um Eggers Kopf. CDU-Chef Udo Köhler verlangte vom Dezernenten die unverzügliche Aufstellung aller Entscheidungen, die vor und nach der Wiedereinstellung des Verwaltungsdirektors getroffen wurden. So will die CDU klären, für welche Fehlentscheidungen auch Egger verantwortlich war. Von Juni bis Oktober war Egger im Vier-Augen-Prinzip kommissarischer Verwaltungsdirektor. Der Forderung Köhlers schloss sich auch Hermann Kleber für die Freien Wähler (FWG) an.

Doch damit nicht genug: Köhler forderte von Egger ferner, Sibelius eine zeitliche Frist für dessen Stellungnahme zu setzen. Per E-Mail hatte Egger den Intendanten aufgefordert, sich zu den Budgetüberschreitungen zu äußern – allerdings ohne Fristsetzung “Und diese Erklärungen brauchen wir so schnell wie möglich schriftlich”, so Köhler. Vor dem Ausschuss oder dem Stadtrat will Köhler den Österreicher jedenfalls nicht mehr sehen, “weil wir alle inzwischen wissen, welch großartiger Schauspieler Herr Sibelius in eigener Sache ist”. Egger sagte die Fristsetzung zu, “obwohl der Intendant sich rechtlich natürlich auf seinen Krankenstand zurückziehen kann”. Der Kontakt mit dem Anwalt des Österreichers sei inzwischen aber hergestellt. “Wobei wir aber weiter auf die freiwillige Mitarbeit von Herrn Sibelius angewiesen sind.”

Die massive Kritik an seiner unrühmlichen Rolle im Theater-Drama konnte Egger aber auch mit seinem Plädoyer für einen Neustart am Theater ohne Sibelius nicht abschwächen. Parteifreund Markus Nöhl sprach von “gröbsten handwerklichen Fehlern”, die gemacht worden seien – und meinte damit nicht nur den Intendanten. Auch der kulturpolitische Sprecher der SPD forderte, “zu klären, wo und bei wem die Verantwortung für welche Entscheidungen lag”. Ähnlich äußerten sich Petra Kewes für die Grünen und Matthias Koster für die Linksfraktion.

Das verbale Fallbeil für den Noch-Intendanten ließ Müller hernieder sausen. “Nach drei Wochen Prüfung ist klar”, so Müller, “dass Herr Sibelius den Spielplan nicht mit allen notwendigen Stellen im Haus abgesprochen hat.” Der Spielplan des Intendanten sei jedoch Grundlage für den Wirtschaftsplan. Müller ist aktuell damit beschäftigt, den laufenden Spielplan zu überarbeiten. Produktionsstreichungen sind dabei nicht mehr ausgeschlossen. Auch bereits geschlossene Verträge für die kommende Spielzeit 2017/2018 stehen auf dem Prüfstand. “Am Ende des Jahres werden wir dann hoffentlich klarer sehen, wieviel Geld uns für den zweiten Teil der Spielzeit überhaupt noch zur Verfügung steht.”

Sollte die Trennung von Sibelius erfolgen, wird das Theater soll schnell keinen neuen Intendanten bekommen. John dürfte dann die Position kommissarisch auch in der Spielzeit 2017/2018 begleiten. “Wir werden voraussichtlich mit der aktuellen Mannschaft weiterarbeiten, auch ohne Intendant”, so Egger. (et)

Extra

Die Fraktion der Freien Wähler (FWG) fordert die Trennung von Intendant Karl Sibelius und den Rücktritt des “für die Theater-Misere politisch verantwortlichen Dezernenten Thomas Egger”. Hierbei bewerte die FWG nicht ausschließlich das zögerliche und inkonsequente Verhalten des Dezernenten in der Personalie Sibelius sowie das Organisationsversagen beim Theater, “sondern gleichermaßen die sonstigen Verfehlungen und Fehler innerhalb seines Verantwortungsbereiches wie etwa der Trierer Tourismus und Marketing GmbH (TTM) und beim Projekt NeroHero“, betont FWG-Sprecher Hermann Kleber.

“Diese gravierenden Fehlleistungen gefährden insgesamt die nachhaltige Konsolidierung des städtischen Haushalts und können den Ausschluss der Stadt aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) des Landes Rheinland-Pfalz zur Folge haben”, so Kleber. “Die ehrgeizigen Zielsetzungen zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung unserer Stadt erfordern sowohl den von uns oftmals zitierten seriösen Umgang mit anvertrauten Steuergeldern, als auch insbesondere die hierfür notwendige Fachkompetenz der jeweils verantwortlichen Dezernenten – also des Hauptamtes, auf dessen Fach- und Führungskompetenz sich die Stadtratsmitglieder und Mitglieder in den Ausschüssen – als ehrenamtliche Vertreter der Bürgerinnen und Bürger verlassen können müssen, um sachgemäße und verantwortliche Entscheidungen zu treffen.” Dieses “notwendige Vertrauen in den Dezernenten Thomas Egger ist in den letzten Monaten allzu oft enttäuscht worden und nun nicht mehr vorhanden”, stellt Kleber fest. (et)