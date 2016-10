Theater Trier – Zwei außer Rand und Band

TRIER. Es geht nicht mehr nur ums Geld. Es geht um Köpfe und ums Überleben. Finanzielle Luft hat das Trierer Stadttheater keine mehr. Nach reporter-Informationen kann das Kulturhaus lediglich 250.000 Euro vom neuen Millionen-Defizit selbst stemmen. Der Rest muss aus der Stadtkasse kommen. Spätestens im neuen Jahr sind alle Reserven aufgebraucht. Dann ist das Ende der bundesweit einzigartigen Finanz-Misere eines Stadttheaters, die im Mai durch die reporter-Veröffentlichung aufgedeckt wurde, endgültig erreicht. Die 220 Mitarbeiter fürchten um ihre Arbeitsplätze. Auf der Personalversammlung am Dienstag wurde die Belegschaft durch den neuen Verwaltungsdirektor Herbert Müller über die prekäre Situation informiert. Ursprünglich sollte Kulturdezernent Thomas Egger (SPD) die Mitarbeiter unterrichten. Doch der Sozialdemokrat schützte einen anderen Termin vor. Auch Intendant Karl Sibelius fehlte. Der Österreicher ist auf unbestimmte Zeit krankgeschrieben. Neben physischen Problemen soll Sibelius an einem massiven Burn-Out-Syndrom leiden. Im Theater geht kaum noch ein Mitarbeiter davon aus, dass der Mann aus Bregenz noch einmal an den Augustinerhof zurückkehrt. Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) will die Trennung vom Österreicher. Daran lässt der Stadtchef keinen Zweifel mehr. Mit Sibelius könnte aber auch Egger fallen. Denn selbst die SPD hält nach reporter-Informationen nicht mehr zwingend an ihrem Dezernenten fest. Fest steht hingegen, dass Egger sich bei der Einstellung von Sibelius und seit dessen Amtsantritt schwerwiegender Unterlassungen schuldig gemacht hat, wie reporter-Recherchen ergaben. Auch für CDU-Chef Udo Köhler ist Sibelius bereits Geschichte. “Die Sache mit ihm ist durch”, sagte Köhler am Mittwochabend gegenüber dem reporter.

Die Theater-Belegschaft hatte den Kulturdezernenten erwartet. Doch der ließ seine Mitarbeiter hängen. Statt seiner klärte Herbert Müller über die miserablen finanziellen Verhältnisse auf. Innerhalb von vier Wochen mistete der neue Verwaltungsdirektor aus. Die Aufdeckung des frischen Millionen-Defizits, das auf das Konto von Egger und Sibelius geht, ist Müllers Verdienst. Bis zu dessen Amtsantritt war Egger kommissarischer Verwaltungsdirektor. Nach reporter-Informationen war Egger sowohl von Oberbürgermeister Wolfram Leibe als auch von seiner eigenen Partei davor gewarnt worden, die Aufgabe zu übernehmen. Doch der Jurist wolle den Posten partout, um noch zu retten, was längst nicht mehr zu retten war.

Mehrere Verfehlungen

Alle Verhandlungen mit Sibelius zu dessen Einstellung führte Egger. Jetzt stellt sich nach reporter-Recherchen heraus, dass der Jurist dabei mehrere Unterlassungen beging. Die sind deshalb von Relevanz, weil Sibelius sich darauf zurückziehen kann, sollte es zu einer juristischen Auseinandersetzung zwischen ihm und der Stadt kommen. Aber auch die Ausschüsse und der Stadtrat sitzen dann in der Klemme. Bereits bei der vom Stadtrat fast einstimmig abgesegneten Verpflichtung des Österreichers beging die Stadt als Arbeitgeber unter Eggers Regie ein sogenanntes “Einstellungsverschulden”. Das ist dann gegeben, sofern die fachlichen Qualifikationen des Bewerbers auf Grundlage der Stellenausschreibung nicht ausreichend geprüft wurden, etwa durch Recherchen beim alten Arbeitgeber – wie eben im Fall von Sibelius unterlassen. So die reporter-Informationen aus dem Rathaus.

Mit der Abschaffung des Verwaltungsdirektors – ebenfalls auf Eggers Vorlage hin – kommt ein weiteres Vergehen hinzu: das sogenannte “Organisationsverschulden” des Arbeitgebers. Als der Stadtrat die Ein-Mann-Spitze mit der neuen Position des Generalintendanten genehmigte, hätte Egger als zuständiger Dezernent umgehend die Dienstordnung ändern müssen. Doch das unterließ er im Hinblick auf die AöR-Gründung, die nun jedoch auf unbestimmte Zeit ausgesetzt ist. Die alte Dienstordnung war bis zur Wiedereinstellung des Verwaltungsdirektors in Kraft. Das bedeutet: Nicht Karl Sibelius, sondern Thomas Egger ist als Dienstherr rechtlich für das Millionen-Defizit, für die Personalquerelen, für die fristlosen Entlassungen von Mitarbeitern, für Abfindungen sowie für die fehlende Budgetierung von Produktionen verantwortlich. Darauf kann Sibelius im Streitfall pochen, denn die juristischen Vorgaben sind gerade im Öffentlichen Dienst, dem der Intendant als städtischer Amtsleiter angehört, äußert restriktiv.

Zum Thema − Überleben auf Raten

Somit dürfte die Entlassung des Österreichers, der erst im Juli mit einem neuen Vier-Jahres-Vertrag bedacht wurde, wegen dienstlicher Vergehen kaum möglich sein. Allenfalls wird der Stadtvorstand den Intendanten – mit oder ohne Zustimmung des Stadtrates – unter Weiterzahlung der Bezüge freistellen und somit von seinen Aufgaben entbinden können. Sibelius’ Bruttogehalt beträgt 9.000 pro Monat. Auch diesen Vertrag hatte Egger – einschließlich der Erfolgsprämie von 12.000 Euro im Jahr – im Alleingang verhandelt. Den bis August befristeten Vertrag des Österreichers mit einem Bruttogehalt von 11.700 Euro zuzüglich 500 Euro Extra-Honorar für jeden Auftritt hatte Egger sogar ohne Kenntnis von Ausschüssen und Stadtrat abgeschlossen. Erst die reporter-Veröffentlichung des Intendanten-Vertrages von Mitte Juli führte hier zu einem Umdenken an der Spitze des Kulturdezernats.

Nach weiteren reporter-Informationen hat Leibe als Finanzdezernent bereits Rückstellungen gebildet, die die Trennung von Sibelius auch ohne sofortige Vertragsauflösung möglich machen. Auf Grundlage des gültigen Vertrages muss die Stadt selbst bei einer gütlichen Einigung in einem Arbeitsgerichtsverfahren mit einer Abfindung von mindestens 250.000 Euro für den Intendanten rechnen. Dennoch geht die Tendenz eindeutig in diese Richtung. “Sibelius hat inzwischen über zwei Millionen Euro zusätzlich verpulvert”, sagt ein Kommunalpolitiker aus dem linken Lager gegenüber dem reporter, “jetzt kommt es auf die 250.000 auch nicht mehr an, wenn wir das Theater dafür wieder konsolidieren können.”

Rücktritt abgelehnt

Dafür ist nun Müller zuständig. Der neue Verwaltungsdirektor hat inzwischen die komplette Regie am Theater übernommen und kehrt mit eisernem Besen aus, um das existenzbedrohte Kulturhaus und damit über 220 Arbeitsplätze zu retten. So hat Müller nach weiteren reporter-Informationen jetzt bereits von Sibelius abgeschlossene Verträge für die kommende Spielzeit 2017/2018 gekündigt, weil sie das vorgegebene Budget überschritten. Für die Umsetzung des laufenden Spielplans, der von Müller wegen der massiven Finanzkrise aktuell überarbeitet wird, zeichnet Operndirektorin Katharina John als stellvertretende Intendantin verantwortlich.

Unterstützung wird Müller demnächst von Ralf Bollig bekommen. Der Geschäftsführer der Messe- und Veranstaltungsgesellschaft (MVG) Trier (Arena) wechselt nach gesicherten reporter-Informationen spätestens zum 1. Januar als neuer Controller ins Theater. Am 6. Oktober hat Bollig die MVG-Mitarbeiter in einem Schreiben, das dem reporter vorliegt, bereits über seine Versetzung an den Augustinerhof informiert. Leibe konzentriert damit die Kräfte am angeschlagenen Kulturhaus. Denn auch bei der MVG hat der Stadtchef inzwischen die Regie übernommen und Thomas Egger – wie jüngst auch bei der ttm – entmachtet. Die Entflechtung in den Hinterlassenschaften des Parteifreundes bei MVG und Arena wird die nächsten große Baustelle Leibes, die es zu schließen gilt.

Egger lehnte am Mittwochabend einen Rücktritt als Dezernent kategorisch ab. “Ich will den Karren mit aus dem Dreck ziehen und nicht davon laufen”, sagte der Sozialdemokrat vor dem Kulturausschuss. Ob er die Chance dafür aber überhaupt noch bekommt, ist derzeit höchst fraglich. “Wir warten jetzt ab, wie er sich in den nächsten Tagen zu seiner Rolle positioniert und wie die Prüfungen zur rechtlichen Verantwortung für die gesamte Misere ausfallen”, betonte CDU-Chef Köhler nach der Sitzung des Ausschusses. Dann will die CDU entscheiden, ob sie einen Abwahlantrag gegen Egger einbringt. Der könnte möglicherweise auch von Eggers eigener Partei unterstützt werden. Denn die Genossen sind des eigenen Mannes ebenfalls überdrüssig. Kommt im Stadtrat eine Zweidrittelmehrheit zustande, ist nach Sibelius dann auch Egger Geschichte. (et)

Extra

Auf Druck von Oberbürgermeister Wolfram Leibe und Verwaltungsdirektor Herbert Müller hat die Stadt sich mit dem von Intendant Karl Sibelius fristlos entlassenen Opernsänger Christian Sist auf einen Vergleich geeinigt. Die Verhandlung vor dem Bühnenschiedsgericht in Frankfurt war für letzten Montag angesetzt, wurde dann jedoch abgesagt, weil Sist sich zuvor mit der Stadt verglichen hatte. Sist bestätigte die Einigung mit der Stadt gegenüber dem reporter. Über die Konditionen haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Die Abfindung für den geschassten Opernsänger dürfte jedoch in der Größenordnung von 20.000 Euro liegen. 15.000 Euro hatte Kulturdezernent Thomas Egger dem Sänger bereits nach dessen fristloser Entlassung angeboten.

Extra

Das Defizit des Theaters Trier erhöht sich außerplanmäßig um eine weitere Million Euro. Der Steuerzahlerbund (BdSt) sieht sich daher in seiner Forderung bekräftigt, dass das Land Rheinland-Pfalz bei finanzieller Förderung von Theatern die effiziente und sachgerechte Verwendung kontrolliert. Für das Theater Trier fordert die Steuerzahler-Organisation die Aufgabe der kostspieligen Sanierungs- und Erweiterungspläne. Nötig sei stattdessen eine geordnete Abwicklung. Ferner fordert der BdSt die Trennung von Intendant Sibelius.

“Kultur ist wichtig. Aber Kulturförderung darf kein Freibrief für Erfolglosigkeit, Unwirtschaftlichkeit und Inkompetenz auf Kosten der Steuerzahler sein”, erklärt René Quante, Geschäftsführer des BdSt Rheinland-Pfalz. “Das Chaos am Theater Trier kann einen nur erschüttern. Offenbar ist die Stadt vollkommen überfordert, den Intendanten zu kontrollieren. Das demonstriert einmal mehr die Notwendigkeit, dass auch das Land Rheinland-Pfalz als Finanzier kommunale Theater mitkontrollieren müsse. Wer zahlt, sollte und muss auch mitbestimmen dürfen.”

Der Steuerzahlerbund fordert die Stadt Trier auf, ernsthafte Konsequenzen zu ziehen. “Der Intendant Karl Sibelius ist eine katastrophale Fehlbesetzung und sollte gehen – je schneller, desto besser”, so Quante. “Mit einer Neubesetzung ist es aber nicht getan. Das marode, erfolglose und defizitäre Theater Trier sollte geordnet abgewickelt werden. Die teuren Sanierungs- und Erweiterungspläne, die mindestens 40 Millionen Euro kosten sollen, sollten dringend aufgegeben werden. Trier kann sich kein eigenes Theater leisten.” (tr/et)