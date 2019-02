Theater-Uraufführung von “Die Reise in die Hoffnung“

TRIER. Am 22. Februar steht um 19.30 Uhr nicht nur eine Premiere, sondern sogar eine Uraufführung auf dem Spielplan des Theaters: “Die Reise in die Hoffnung” von Roberto Scafati. Der Autor zeichnete dabei für Inszenierung und Choreographie verantwortlich, für die Dramaturgie Waltraud Körver. Die Musik kommt von Flavio Pescosolido.

Jeden Tag machen sich Menschen auf den Weg, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Ein Blick nach vorn ist Auslöser und Antrieb für Roberto Scafatis erste Uraufführung am Theater Trier. Mit seinem jungen Ensemble beginnt er “Die Reise in die Hoffnung” zunächst mit einer Befragung der eigenen Lebensgeschichten. Denn die persönliche Verortung und das, was Menschen mit Heimat bezeichnen, bilden den Hintergrund für jeden Aufbruch.

Scafati setzt in seiner Kreation nicht in erster Linie auf eine Nachzeichnung der aktuellen Migrationswellen, die die europäische Welt aus ihren moralischen Angeln zu heben scheinen, mit ihren Besorgnis erregenden Auswirkungen, denen die Regierungen wie ohnmächtig und die Gesellschaften häufig repressiv entgegentreten. Vielmehr sind es die menschlichen Zwischentöne, die er herausarbeiten möchte: Begegnungen mit den Phänomenen von Fremde und mit Fremden, mit der unverhofften Möglichkeit, sich zusammen zu tun, mit den persönlichen Hoffnungen und Wünschen, ja auch mit der Trauer etwas zurückzulassen und womöglich unwiederbringlich zu verlieren.

Mit seiner tänzerisch-artistischen, dynamischen Bewegungssprache kreiert er ein Szenario, in dem jeder den eigenen Weg sucht, in einen Möglichkeitsraum, der Hoffnung birgt. Ihn beschäftigt der Zwischenraum als Zeit- und Hoffnungsfenster zwischen: Nicht mehr da, und noch nicht Angekommen sein. An diesen Momenten von Erkennen, Zweifel, Freude, zwischen Aufgeben wollen und Vision, lässt er die Zuschauer teilhaben.

Ein Thema, das alle angeht. Die Heimat verlassen, in der Hoffnung auf ein gutes Leben führt der Weg ins Ungewisse. In Zeiten großer sozialer Umbrüche, in Zeiten von Krieg und Hunger, von Unfreiheit und Angst, stellen Migrationen in großem Umfang seit Menschengedenken einen Ausweg dar. Im Gepäck: die eigenen Visionen, Ausblicke, Hoffnungen und Wünsche. Sie sind die Voraussetzung, um die Strapazen des Weges ins Unbekannte auf sich zu nehmen. Die Wege in eine mögliche Zukunft sind so vielfältig, wie die Beweggründe aus der persönlichen Situation auszubrechen und das Risiko der Reise allein oder mit vielen gemeinsam auf sich zu nehmen. Immer und für jeden aber bedeutet dieser Schritt einen Verlust des Gewohnten, der eigenen kulturellen Identität. Manchmal führt er in ein Glück…

Weitere Aufführungen sind am Samstag, 9. März um 19.30 Uhr, Sonntag, 24. März um 16 Uhr, Freitag, 5. April, Dienstag, 16. April, Freitag, 17. Mai und Mittwoch 5. Juni immer jeweils um 19.30 Uhr. (tr)



