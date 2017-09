Theaterfest am Augustinerhof

TRIER. Zu seinem Theaterfest lädt das Haus am Augustinerhof am Samstag, 23. September, ab 14 Uhr, ein. Das Leitungsteam des Theaters und der Kinder- und Jugendchor unter Leitung von Martin Folz gestalten die Begrüßung im Großen Haus. Weiter geht es mit einer öffentlichen Probe des Schauspielensembles zur “Dreigroschenoper”, die am 30. September, 19.30 Uhr, Premiere feiert.

Gleich zweimal am Tag ist eine Technik-Show zu bestaunen, bei der Bühnentechniker die verschiedenen Möglichkeiten, die die Bühne des Theaters bietet, vorführen und einen Blick hinter die Kulissen gewähren. Drei Tänzerinnen und Tänzer präsentieren Solo-Partien aus ihrem eigenen Repertoire, die neuen Mitglieder des Schauspielensembles stellen sich dem Trierer Publikum vor, präsentieren kurze Programme und geben einen Einblick in die Schauspielproduktion “Hinter der Fassade”. Im Foyer gibt es einen gespielten Trailer zu der ersten Folge des “ToTaRT”-Eifel-Krimis zu sehen. Der Jugendclub unter Leitung von Theaterpädagogin Krisztina Horvath zeigt um 17 Uhr im Studio die Premiere seines selbst erarbeiteten Stücks “Das verkaufte Kind”. Zudem gibt es ein Kinderprogramm.

Das Highlight des Theaterfests ist ein Galakonzert um 19 Uhr mit einem Grußwort von Kulturdezernent Thomas Schmitt. Das Philharmonische Orchester der Stadt Trier, der Opernchor und Mitglieder des Musiktheaterensembles geben einen musikalischen Vorgeschmack auf Produktionen dieser Spielzeit. Unter anderen sind Auszüge aus “Les Contes d’Hoffmann”, “Die Zauberflöte” und “Die Csárdásfürstin” zu hören. (tr)



