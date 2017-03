Theresia Görgen ist Filmpatin bei “Der junge Karl Marx”

TRIER. Nach der Premiere im Filmtheater “Broadway” startet am morgigen Donnerstag der Film “Der junge Karl Marx“ ganz regulär um 19 Uhr im Broadway-Kino. Für Trier hat die gebürtige Triererin und Kommunalpolitikerin Theresia Görgen (Die Linke) auf Anfrage die Filmpatenschaft für Trier übernommen. ‟Es ist mir eine große Ehre und Freude für diesen Film hier in Trier als Patin fungieren zu dürfen‟, so Görgen gegenüber dem reporter.

In einer kurzen persönlich-anekdotischen Einführung wird sie vor dem Film über ihre Beziehung, die sie als Triererin zu Karl Marx hat, berichten und dabei auch auf die Bedeutung eingehen, die der Philosoph in ihrem Leben spielte und spielt. Während ihrer Recherchen zu Karl Marx hat sie überraschende familiäre Verknüpfungen ihrer Vorfahren mit der Familie Marx im 19. Jahrhundert entdeckt. ‟Ich erinnere mich, dass ich als Kind von meinem Vater, der mit großem Stolz seinen Kindern die lange Familientradition seiner Familie immer wieder vermittelte, von einem Vertrag mit Familie Marx erfuhr.”

Anlässlich der Filmpatenschaft suchte sie nun nach Zeitzeugnissen und wurde fündig. ‟Ich bin glücklich, dass dieser Vertrag mir nun vorliegt und der historischen Forschung zugängig gemacht werden kann. Dieser Vertrag datiert auf 1854 und kann als weiteres kleines Puzzlestück dazu beitragen, die familiären privaten Lebensumstände der Familie des prominenten Trierer Bürgers Karl Marx zu beleuchten. Mir ist es gelungen das 18-seitige Schriftstück in der Kürze der Zeit übersetzen zu lassen und ich bin sehr überrascht über dessen Inhalt.”

Was dieser Vertrag beinhaltet, wird Theresia Görgen bei ihrer Film-Einführung preisgeben. Sie selbst war bei der Premiere anwesend und ist beeindruckt: ‟Für mich zeigt der Film einen Menschen, der innerlich brennt und mit Mut und Leidenschaft, Humanismus lebt. Emigration, Armut und eine große Leidensfähigkeit prägten das Leben dieses Menschen. Ich wünsche mir, dass jeder Einzelne mit Mut und Leidenschaft für Menschenrechte und für soziale Gerechtigkeit einsetzt“, meint Theresia Görgen abschließend. (tr)



