Thielen neue Kommunikationschefin der Bitburger Braugruppe

BITBURG/TRIER. Die Triererin Angelika Thielen übernimmt zum 1. Januar 2017 die Leitung der Unternehmenskommunikation der Bitburger Braugruppe mit den Marken Bitburger, König Pilsener, Köstritzer, Licher und Wernesgrüner. In dieser Funktion verantwortet die 50-jährige gelernte Journalistin die Planung und Steuerung der Unternehmenskommunikation. Sie berichtet direkt an Axel Dahm, Sprecher der Geschäftsführung der Bitburger Braugruppe.

Thielen zeichnet seit 16 Jahren als Chefredakteurin für die renommierte Fachzeitung Getränke Zeitung (GZ) in Neustadt/Weinstraße verantwortlich, seit drei Jahren gehört sie auch der Geschäftsleitung des herausgebenden Meininger Verlages an. Vor ihrer Tätigkeit als GZ-Chefredakteurin arbeitete die Journalistin mehrere Jahre als Redakteurin für Tageszeitungen und Öffentlich-Rechtliche Rundfunkstationen. Sie ist verheiratet, hat einen 15-jährigen Sohn und lebt in Trier. (tr)