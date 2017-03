Thomas oder Thomas für Thomas

Trier blamiert sich wieder einmal. Nein, das ist nicht korrekt: Die hiesigen Politiker geben sich alle nur erdenkliche Mühe, die Stadt zu blamieren. Noch genauer: Das Bündnis aus CDU und Grünen, vornehmlich die CDU, macht Trier zur Lachnummer. Ausgeschrieben war ein offenes Bewerbungsverfahren für den Kulturdezernenten in der Nachfolge des abgewählten Thomas Egger (SPD). Doch das ist nur Alibi, reine Schau für die Öffentlichkeit, weil der Schein gewahrt werden muss. Wenn die Fraktionen am Samstag im Schatten der altehrwürdigen Augustinerkirche zusammenkommen, um sich die Bewerber anzusehen, ist das nicht mehr als eine Pseudorunde. Jene, die nicht auf dem Zettel der CDU stehen, können sich die Fahrt an die Mosel sparen. Der neue Kulturdezernent heißt Thomas – Schmitt oder Albrecht, wobei der Trierer Oberstaatsanwalt kaum mehr als schmuckes Beiwerk ist, damit die Union sich zumindest noch den Anschein einer Wahl geben kann. Der Saarländer Schmitt ist längst auserkoren von jenen Großkopferten, die in der CDU aus dem Hintergrund heraus immer noch den Ton angeben. Alles festgezurrt also? Ja. Es sei denn, die geheime Abstimmung am 8. März gerät zur persönlichen Abrechnung mit dem fremdgesteuerten CDU-Chef Udo Köhler. Die SPD könnte Albrecht nominieren und die Spaltung der Union so vor aller Augen sichtbar werden lassen. Ausgeschlossen ist das nicht. Ein kommentierender Überblick von Eric Thielen

Tut Buße! Taten sie. Oder wenigstens taten sie so, als täten sie es. Aschermittwoch, in aller Herrgottsfrühe um sieben Uhr: Gottesdienst im Hohen Dom zu Trier. Fast schon eine Pflicht für gläubige Unionschristen. Und so sind unter den zahlreichen Besuchern auch einige christdemokratische Köpfe zu sehen. Vielleicht holten sie sich göttlichen Beistand für die kommenden Intrigen. Vielleicht erhofften sie sich aber auch die Absolution. Ego te absolvo a pecatis tuis… – und so weiter, und so fort.

Die Spuren der Aschekreuze dürften auch am Abend noch sichtbar gewesen sein, als Ex-Parteichef Bernhard Kaster seine CDU auf dem politischen Aschermittwoch zur Geschlossenheit aufruft und gegen alle und jeden wettert, die nicht in Reih und Glied marschieren. Besser hätte er zu mehr Ehrlichkeit aufgerufen. Doch dann müsste Kaster mit gutem Beispiel vorangehen, was ihm schwerfallen dürfte. Schließlich gehört der Pfalzeler zu jener politischen Spezies, die unter Politik ausnahmslos das Strippenziehen in Hinterzimmern versteht, die öffentlich aber ihre Hände stets in Unschuld wäscht.

Das war so, und das ist immer noch so. In den vergangenen Monaten suchten Kaster und Kollegen fieberhaft nach einer personellen Alternativen für den in Ungnade gefallenen Fraktions- und Parteichef Udo Köhler. Stadtrat Jörg Reifenberg wurde die Führung des Trierer Kreisverbandes angetragen. Der jedoch winkte ab, weil er in Luxemburg beruflich extrem eingespannt ist. Karl Biegel oder alternativ vielleicht sogar Thomas Albrecht sollte die Fraktion übernehmen. Doch auch sie winkten ab. Keiner der beiden Stadträte wollte die Kohlen für Parteichef Köhler aus dem Feuer holen.

Albrecht, der Quertreiber

Derzeit herrscht allerdings Burgfrieden zwischen Köhler und der Alt-Männer-Riege der Union, zu der neben Kaster auch Ex-Fraktionschef Ulrich Dempfle, Ex-OB Helmut Schröer und Ex-EU-Abgeordneter und Ehrenvorsitzender Horst Langes gehören. Köhler läuft auf kurzen Beinen und zudem auf Bewährung durch die Stadt, weil die Grauen Eminenzen der CDU sich einen neuen Feind auserkoren haben: Thomas Albrecht. Dass der Jurist möglicherweise neuer Kulturdezernent werden könnte, treibt den christlichen Großkopferten der Kaster & Co. KG den Blutdruck in schwindelerregende Höhe. In der Kaster-Gesellschaft gilt Albrecht als Quertreiber; er liegt seit Jahren chancenlos in Ungnade, weil er es gewagt hatte, den Ex-Vorsitzenden öffentlich zu kritisieren. Kontrollierter Fraktionschef vielleicht, das wäre Albrecht noch zuzugestehen, aber um Gottes Willen kein unkontrollierbarer Dezernent. Deswegen intensivierten die Grauen Eminenzen über ihre Saarland-Connection den Kontakt zu Thomas Schmitt. Der hatte sein Interesse schon bekundet, als die Abwahl des Sozialdemokraten Thomas Egger noch nicht einmal über die Bühne war.

Schmitt kam nach Trier, führte hier und dort Gespräche, um das Feld zu sondieren, und die Fraktion wusste von nichts. Am 13. Februar erklärt Köhler vor den Parteifreunden lediglich, dass sich in der kommenden Woche ein Bewerber vorstellen wird. Den Namen verschweigt er. Den können die unwissenden Stadträte dann zwei Tage später beim reporter lesen: Schmitt ist der Favorit der CDU. Just in dieser Zeit verschwindet auch eine E-Mail spurlos. Der zweifellos kulturpolitisch erfahrenste Bewerber, der Konstanzer Intendant Christoph Nix, hatte sich mit Köhler in Verbindung gesetzt.

Doch der CDU-Chef mimt den Hasen: Er wisse von nichts. Das behauptet er nicht nur vor der Fraktion, sondern auch gegenüber dem Ratskollegen Markus Nöhl von der SPD. Lügen als Mittel zum Zweck und als gängige Praxis seiner Politik sind dem schwarz-grünen Bündnis anscheinend zur zweiten Haut geworden. Grünen-Frontfrau Petra Kewes behauptet, sie wisse nichts von der Albrecht-Bewerbung und wird überführt. Köhler weiß angeblich nichts von der Nix-Bewerbung und wird ebenfalls überführt. Öffentlich spricht Köhler weiter von einem nach wie vor offenen Verfahren.

Konsequenzen muss Köhler aktuell ohnehin nicht fürchten, weil die Kaster & Co. KG den umstrittenen Parteichef derzeit stützt. Die E-Mails mit bitterbösem Inhalt und scharfer Kritik, die Köhler nach seinen unterirdischen Vorstellungen in der Fraktion erreichen, bleiben in seinem Privatpostfach. Die Fraktion wird auch davon nicht in Kenntnis gesetzt. Dafür zaubert er wenig später angebliche E-Mails von Ratskollegen anderer Fraktionen aus dem Hut. Die sollen die Unterstützung für seine Person belegen. Ob sie tatsächlich existieren, weiß nur Köhler selbst. Gezeigt hat er sie nicht. Dafür beteuert eine Stadträtin, die als Absender genannt worden war, gegenüber dem reporter, sie habe nie eine E-Mail an Köhler geschrieben.

Kampf mit harten Bandagen

Der Fall ist klar: Die Nix-Bewerbung wurde von der CDU noch nicht einmal geprüft, weil die Bestimmer in der Union längst entschieden hatten, dass Schmitt neben Andreas Ludwig der zweite Christdemokrat im Stadtvorstand werden soll. Am Montag vergangener Woche wird Albrecht massiv bedrängt, seine Bewerbung zurückziehen, und als Schmitt sich zur Aussprache stellt, muss der Oberstaatsanwalt den Raum verlassen. Doch damit nicht genug der Farce: Eine Büttenrede während der Heuschreck-Prunksitzung wird tatsächlich zum Gegenstand der politischen Scheindebatte. Das Ehepaar Albrecht, einst Trierer Prinzenpaar, wird von den Jecken karnevalistisch erwähnt. Das nehmen ihre Gegner zum Anlass, den Albrechts Intrigen vorzuwerfen: Sie hätten die getarnte Wahlwerbung lanciert und gesteuert.

Unterdessen kämpfen die Albrecht-Gegner mit extrem harten Bandagen. Potenzielle Albrecht-Befürworter werden bedrängt und zur Kurskorrektur aufgefordert. Denn spätestens am kommenden Montag muss die Fraktion sich mehrheitlich entscheiden, wen sie als Kandidaten in die Wahl am 8. März schickt. Für die Vorstellungsrunde am Samstag stehen nur zwei Namen auf dem christdemokratischen Zettel: Thomas Schmitt und Thomas Albrecht, beide hinlänglich bekannt und Letzterer auch nur zum Schein und um die Form zu wahren. Denn der Oberstaatsanwalt weigert sich zum Ärger der CDU-Großkopferten hartnäckig, seine Bewerbung zurückzuziehen, damit der Weg für Schmitt frei wird.

Das ausgewiesene Dilemma der Union zeigt sich bei einem einfachen Blick auf die nackten Zahlen: Ohne die beiden Albrecht-Stimmen hat das Bündnis aus CDU und Grünen keine eigene Mehrheit im Rat. Die schwarz-grüne Koalition wurde nach der Kommunalwahl aber hauptsächlich deswegen geschmiedet, um die eigenen Kandidaten in den Stadtvorstand zu bringen – nach dem Ende der Amtszeiten von Thomas Egger und Angelika Birk. Die CDU bekommt die Egger-Nachfolge, die Grünen die Birk-Nachfolge. Die Intention: Die SPD sollte komplett aus dem Stadtvorstand ausgeschlossen werden.

Denn im Sommer 2014, als die Gespräche zwischen Union und Grünen anliefen, gingen beide Partner noch sicher davon aus, dass die Favoritin Hiltrud Zock von der CDU und nicht Wolfram Leibe neue Oberbürgermeisterin von Trier wird – die dann ebenso wie Köhler jetzt an den Fäden der Kaster & Co. KG hängen sollte. Die Christdemokraten wollten Rache für das Ampelbündnis nehmen, die Grünen für die stete Weigerung der SPD um Ex-Oberbürgermeister Klaus Jensen, sich ihren Vorgaben zu beugen. Doch die unberechenbaren Wähler machten den Schwarz-Grünen mit 110 Stimmen einen dicken Strich durch die Rechnung: Leibe wurde neuer Stadtchef, nicht Zock.

Diese personelle Schlacht ging verloren, die nächsten müssen nun unbedingt gewonnen werden. Daher halten die Grünen die Füße still: Je schwächer die CDU, desto stärker ist die Position des kleinen Partners. Am Samstag geben die Grünen sich zumindest den Anschein der Offenheit. Sieben Bewerber wurden in die Fraktion geladen. Zupass kommt den Grünen dabei, dass die Kulturdezernentin einer Stadt aus Norddeutschland ihre Bewerbung nach reporter-Informationen inzwischen zurückgezogen hat. Sie ist nicht nur weiblich, sondern hat auch das grüne Parteibuch – und hätte damit perfekt ins Anforderungsprofil der Trierer Partei gepasst. So jedoch kann die Fraktion spätestens am Montag behaupten: Außer Spesen nichts gewesen – und sich auf die Seite der Union schlagen und sich damit ebenfalls für Schmitt aussprechen.

Die SPD und das mögliche Schelmenstück

Die große Unbekannte ist die SPD. Eine Handvoll Bewerber haben die Genossen zum Gespräch geladen, darunter wohl auch die beiden CDU-Männer und den Konstanzer Intendanten Nix, “den besten Bewerber”, wie aus SPD-Kreisen verlautet. Die entscheidende Frage aber ist: Schicken die Sozialdemokraten einen eigenen Kandidaten ins Rennen? Sie könnten sich dabei auf den CDU-Mann Dempfle berufen. Denn der Ex-Fraktionschef der Union hatte nach der Kommunalwahl vom Mai 2014 klipp und klar erklärt, man werde die SPD als zweitstärkste Fraktion nicht aus dem Stadtvorstand ausschließen.

Aber Dempfle hatte vor der Kommunalwahl auch den Angriff auf Birk eröffnet. Die Abwahl der grünen Bürgermeisterin schien nur noch Formsache zu sein, als SPD-Fraktions- und Parteichef Sven Teuber sich den massiven Attacken Dempfles auf Birk anschloss. Als die von der Mainzer Parteizentrale verordneten Gespräche zwischen CDU und Grünen jedoch anliefen, die Trier zum Experimentierfeld für die erhoffte schwarz-grüne Koalition in Mainz degradierten, gab Dempfle flugs den Adenauer: Wat kümmert mich ming Jeschwätz von jestern? Die Grünen setzten alle Hebel in Bewegung, um ihre Dezernentin zu retten. In internen Sitzungen wurde die Losung ausgegeben: Entweder Schwarz-Grün, oder Birk ist weg! Damit drückten Fraktions- und Parteispitze den Mitgliedern die Pistole auf die Brust.

Die SPD könnte nun den Spieß herumdrehen und sich mit CDU und Grünen ein echtes Schelmenstück erlauben. Da ein eigener Kandidat wohl kaum durchzubringen sein wird, könnten die Genossen rein strategisch vorgehen und den Christdemokraten Albrecht nominieren. Damit säße die CDU-Fraktion in der Patsche. Denn der Oberstaatsanwalt verfügt über eine ganze Reihe an Befürwortern. Dann hieße es am kommenden Mittwoch: Christdemokrat gegen Christdemokrat, Thomas gegen Thomas, Schmitt gegen Albrecht. Erst im dritten Wahlgang reicht einem Kandidaten die einfache Mehrheit, in den beiden vorherigen muss er die absolute Mehrheit holen. Der Ausgang wäre bei einer Kampfabstimmung also völlig offen.

Die meisten kleineren Fraktionen haben die Bewerbungsrunde bereits vor deren Beginn abgehakt. “Da ist sowieso nichts mehr zu machen, weil CDU und Grüne sich längst geeinigt haben”, sagt einer der Fraktionsvorsitzenden gegenüber dem reporter. Aus der Suche nach dem neuen Kulturdezernenten ist längst eine Provinzposse geworden, ein unansehnliches, unwürdiges, abgekartetes Spiel, das beendet ist, bevor es überhaupt richtig beginnen konnte. Schwarz-Grün macht die Stadt – wie schon im Theater-Skandal – erneut zur Lachnummer. Daran wird auch die SPD mit einem von ihr nominierten Kandidaten nichts mehr ändern können. Aber die Genossen können zumindest versuchen, dem inzwischen unglaubwürdigen Verfahren etwas Glaubwürdigkeit zurückzugeben. Damit bundesweit nicht ganz so laut über Trier gelacht wird.



Drucken