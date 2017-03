Thomas Schmitt neuer Kulturdezernent

TRIER. Der Christdemokrat Thomas Schmitt wird neuer Kulturdezernent in Trier. Schmitt erhielt am späten Mittwochabend 28 Stimmen bei der Wahl im Stadtrat. Damit holte der von CDU und Grünen nominierte Kandidat im ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit. CDU und Grünen verfügen zusammen über 29 Stimmen im Rat. Schmitts Gegenkandidatin, die von SPD, Linken, FDP und Piratin aufgebotene parteilose Judith Schinker, kam auf 22 Stimmen. Es gab fünf Enthaltungen. Bei der SPD fehlte Carl-Ludwig Centner, so dass 55 Räte stimmberechtigt waren. Schmitt nahm die Wahl an. (et)

