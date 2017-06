Thomas Sorger spielt zweite Orgemmatinee

TRIER. Am Sonntag, 25. Juni, spielt Thomas Sorger aus Neuwied am Rhein um 10.15 Uhr die zweite Orgelmatinee in der barocken Basilika St. Paulin in Trier.

Der Regionalkantor nimmt sich den beiden romantischen Komponisten Josef Gabriel Rheinberger und Henry Mulet an. Von Rheinberger gibt es Einleitung und Passacaglia aus der Sonate Nr. 8 (e-Moll, op. 132) zu hören. Vom Franzosen Mulet erklingen die drei Stücke Campaniles, Rosace, und die bekannte Toccata Tu es Petra (aus Esquisses byzantines).

Die Matinee beginnt um 10.15 Uhr und dauert eine halbe Stunde. Um 11 Uhr schließt sich das Hochamt an, das besonders musikalisch vom Konzertorganisten gestaltet wird.

Der Eintritt ist frei. Die dritte Orgelmatinee spielt Volker Krebs aus Trier. Sie findet statt am 2. Juli.2017.

Informationen zu der Reihe auch unter diesem Link.



