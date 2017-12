“Ticketloser ÖPNV statt Wucher-Preisen”

TRIER. Die Trierer Bundestagsabgeordnete Katrin Werner (Linke”) kritisiert die Preissteigerung im regionalen ÖPNV. “Die erneute Erhöhung der Preise um 2,48 Prozent für Busfahrten in der Region Trier bedeutet einen schweren Einschnitt in das Leben von Menschen mit geringem Einkommen. Schleichend wird hier eine Ausgrenzung von finanziell Benachteiligten aus der alltäglichen Mobilität vollzogen. Solche Zustände wollen wir nicht tolerieren, deswegen fordern wir einen ticketlosen öffentlichen Personennahverkehr für alle Menschen“, so Katrin Werner.

“Als ersten Schritt brauchen wir dringend eine drastische Senkung der Fahrtpreise. Ein Euro pro Fahrt innerhalb des Stadtgebietes – mehr darf es nicht kosten! Neben dem sozialen Aspekt würde eine attraktivere Gestaltung der Fahrpreise zeitgleich die Umwelt und die Straßen entlasten, den Straßenlärm senken, Straßenschäden vermindern und ein inklusives Zusammenleben in der Kommune stärken. Die Preiserhöhung ist ein Schritt in die komplett verkehrte Richtung und ein absolut fatales Signal in Zeiten von Feinstaubbelastung und Verkehrskollaps. Ein gerechtes Verkehrssystem ist auch in der Region Trier möglich und darf nicht länger auf die lange Bank geschoben werden”, betont die Linken-Politikerin. (tr)



