Tiefgarage Viehmarkt: Neue Elektroladepunkte

TRIER. Der Ausbau der Ladestationen für Elektroautos schreitet voran. In der Tiefgarage Viehmarkt installierten die Stadtwerke Trier (SWT) beue Ladepunkte. Entsprechend stolz zeigte sich Aufsichtsratsvorsitzender Wolfram Leibe: ‟Mit drei neuen Ladepunkten in der Tiefgarage Viehmarkt machen wir einen weiteren Schritt auf dem Weg zur Entwicklung Triers als Modellstadt für Elektromobilität. Im weiteren Jahresverlauf rüsten die SWT auch die anderen Parkhäuser mit Ladepunkten aus. Darüber hinaus haben die SWT inzwischen auch drei Elektrobusse bestellt, die voraussichtlich ab 2018 im Linienverkehr fahren“, erklärte der Oberbürgermeister bei der Vorstellung.

Die Stadtwerke betreiben insgesamt 17 Ladepunkte in Trier und Bitburg, die ausschließlich mit Ökostrom versorgt werden, wie der kaufmännische SWT-Vorstand Dr. Olaf Hornfeck berichtete: „Wie für den Betrieb unserer Parkhäuser und Tiefgaragen versorgen wir auch die Ladeinfrastruktur mit Ökostrom, denn sonst würde der Umweltnutzen der alternativen Antriebskraft verloren gehen.“

Die Stadtwerke selbst setzen aktuell acht Elektrofahrzeuge im eigenen Fuhrpark ein, die Stadt Trier weitere acht. Tendenz steigend. „Deshalb möchten wir neben den Ladepunkten in den Parkhäusern auch die Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum ausbauen. Dazu sollen in den nächsten Jahren weitere Lademöglichkeiten als Mehrwertdienstleistung in die Straßenbeleuchtung integriert werden“, ergänzte SWT-Technikvorstand Arndt Müller. (tr)

So wird abgerechnet

Die Bezahlung funktioniert über ein Abrechnungssystem mit Kundenkarten bzw. über Abrechnungspartner (Chipkarte), die an das „Ladenetz.de“ angeschlossen sind. Die Ladesäule wird einfach über das Vorhalten der Chipkarte freigeschaltet. Andere Abrechnungssysteme ohne Registrierung befinden sich aktuell in der Erprobung. Auf der Internetseite ladenetz.de können Fahrer von Elektrofahrzeugen nach dem nächstgelegenen Ladepunkt suchen. (tr)



