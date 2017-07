Tierheim Zewen: Glück verhinderte Schlimmeres

TRIER. Der oder die Feuerteufel haben möglicherweise ein weiteres Mal zugeschlagen. Am Dienstagabend mussten die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr sowie die Kriminalpolizei zu einem Brand im Tierheim Trier ausrücken. Dort stand ein Tierhaus in Flammen. Laut Auskunft der Polizei fielen keine Tiere den Flammen zum Opfer.

Von Rolf Lorig

Eigentlich hat das Tierheim Zewen aktuell für Besucher geschlossen. Doch hat sich die Nachricht vom Brand am Dienstag rasch verbreitet. Immer wieder kommen Menschen, schauen sich erschüttert die Brandstätte an. Immer wieder steht die Frage im Raum, ob die Brandherde der letzten Tage die gleichen Verursacher haben. Währenddessen suchen Kriminaltechniker in den verkohlten Überresten nach Hinweisen. Viel zu sehen ist kaum noch was. Ein Fressnapf aus Metall, ein kleines, halb geschmolzenes Plastikeimerchen. Und viel verbranntes, verkohltes Holz.

Helferin entdeckte den Brand

Szenenwechsel. Gibt es Zufälle? Inge Wanken, die erste Vorsitzende des Tierheim Trier, will und kann diese Frage nicht beantworten. Doch sie glaubt an das Glück. ‟Eine unserer ehrenamtlichen Helferinnen wollte am Dienstagabend noch zum Tierfriedhof, der sich neben dem Tierheim befindet. Sie bemerkte den Rauch und entdeckte dann auch die Flammen‟, berichtet die Vorsitzende dem reporter. Sofort alarmierte die Helferin die Feuerwehr, die mit insgesamt acht Fahrzeugen anrückte. Nach Informationen des städtischen Amtes für Presse und Kommunikation waren insgesamt 18 Wehrleute, elf Mann der Berufsfeuerwehr sowie sieben Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Igel, mit acht Fahrzeugen eine Stunde lang im Einsatz. “Darüber hinaus waren im Gerätehaus Zewen noch neun weitere Einsatzkräfte in Bereitstellung‟, sagt Pressesprecher Ralf Frühauf.

Welches Bild bot sich den Einsatzkräften bei ihrem Eintreffen? ‟Die Zugangstür war bei Ankunft weit geöffnet. Die Tierbox stand im Vollbrand‟, sagt Frühauf. Warum die Tür weit offen stand, kann derzeit noch nicht genau gesagt werden. Inge Wanken, die während einer Fahrt auf der Autobahn von dem Brand erfuhr, glaubt aber den Grund zu kennen: ‟Die abgebrannte Box, das war unsere Feuerwehr-Box. Ein kleines Tierhaus mit getrennten Boxen für Katzen und Hunde. Dorthin brachten die Wehrleute außerhalb der normalen Öffnungszeiten Fundtiere. Der Zugang zu der Box war über ein Kombinationsschloss gesichert. Dieses Schloss ist nicht mehr da, konnte auch von der Kriminalpolizei nicht mehr ausfindig gemacht werden.”

Inge Wanken mag gar nicht darüber nachdenken, was alles hätte passieren können, wenn nicht der Zufall oder das Glück dem Tierheim derart in die Karten gespielt hätte: ‟Nicht nur, dass die freiwillige Helferin rechtzeitig den Brand entdeckt hat. Ebenso zufällig war ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr unterwegs, der sofort die richtigen Maßnahmen ergriff, um eine Ausdehnung der Flammen auf den umstehenden Wald zu verhindern.”

Hornbach schenkt dem Tierheim ein neues Holzhaus

Während die Polizei noch ermittelt, macht man sich im Tierheim Gedanken, wie es weitergehen wird. Am drängendsten ist die Frage, was nun mit Fundtieren passiert, die außerhalb der Öffnungszeiten angeliefert werden. Für den Fall hat die Feuerwehr nun die Handynummer von Inge Wanken sowie die von Tierheim-Mitarbeitern. ‟Im Falle des Falles muss nun jemand von uns ins Tierheim fahren und das Fundtier im Inneren der Einrichtung unterbringen‟, sagt die Vorsitzende.

Den materiellen Schaden beziffert Inge Wanken auf etwa 2000 Euro. Zum Glück gibt es eine Versicherung, die dafür aufkommt. Und da ist es wieder, das kleine Wort Glück. Denn bei allem Schrecken hat das Tierheim am heutigen Mittwochmorgen auch eine positive Nachricht erhalten. ‟Die Firma ‟Hornbach‟ hat von dem Brand erfahren und uns spontan ein neues Holzhaus geschenkt, das wir für die Tierunterbringung nutzen können‟, freut sich die Vorsitzende. Wann mit dem Aufbau begonnen werden kann, hängt von der Beendigung der polizeilichen Untersuchungen ab.



