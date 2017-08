TRIER. Freude im Tierheim: Am Mittwoch konnte Vereinsvorsitzende Inge Wanken prominenten Besuch begrüßen. Oberbürgermeister Wolfram Leibe war zusammen mit Kulturdezernent Thomas Schmitt gekommen. Im Handgepäck hatten die beiden Kommunalpolitiker eine kleine Überraschungstüte: Vorbehaltlich der Zustimmung des Stadtrates wird sich die Stadt Trier mit 150.000 Euro an den Umbauplänen beteiligen. Und da der Deutsche Tierschutzverein jeden kommunalen Euro verdoppelt, stehen damit schon mal 300.000 von den geplanten 1,5 Mio. Euro bereit.

Von Rolf Lorig

Das Wetter spielte mit bei dieser etwas anderen Pressekonferenz. Anders, weil die Tiere im Hintergrund zu spüren schienen, dass sich etwas im Zewener Tierheim tut. Vor dem ehemaligen Tierfreundehaus hatten die Organisatoren ein längliches Zelt aufgebaut, das den Kommunalpolitikern sowie dem Vorstand und der Leitung Schatten spendete. Davor saßen mehrere Journalisten und Helfer, die alle diesen Moment miterleben wollten.

Tierschutzverein verdoppelt kommunalen Einsatz

Anlass für das Treffen war eine vorbehaltliche Zusage, dass sich die Stadt Trier finanziell an den Kosten für anstehende Neubauten mit dringend benötigten Quarantänestationen für Hunde, Katzen und Kleintiere mit 150.000 Euro beteiligen wird. Vorbehaltlich deshalb, weil der Stadtrat dem erst in seiner kommenden Sitzung zustimmen muss. Dass das der Fall sein wird, davon zeigte sich der Oberbürgermeister überzeugt. In den letzten Monaten habe man aus haushälterischen Gründen immer wieder Nein sagen müssen. Dabei sei klar: ‟Tierschutz ist wichtig, wir müssen was tun!” Bei diesem Projekt habe er in seiner Funktion als Kämmerer nun hin und her gerechnet und sei zu dem Schluss gekommen, dass es in den Haushalt passe.

Lob für diese grundsätzliche Bereitschaft kam von Andreas Lindig. Der frühere Tierheim-Leiter war an diesem Tag in seiner Funktion als Vorsitzender des rheinland-pfälzischen Tierschutzvereins da, um seine Förderzusage über weitere 150.000 Euro zu überbringen. Auch wenn das für den Verein viel Geld sei – man habe dieses Programm der Verdoppelung eigens zum Anreiz für Kommunen geschaffen.

Sieben Grundstückseigentümer

Dass die Stadt Trier trotz gelegentlicher Absagen ihre Verpflichtung gegenüber dem Tierheim erfüllt, verdeutlichte Beigeordneter Thomas Schmitt. Jährlich unterstützt die Stadt das Tierheim mit 56.500 Euro in seinen Aufgaben. Dass dabei auch die umliegenden Kreise in der Verantwortung stehen, unterstrich der OB. Schließlich reicht das Einzugsgebiet des Tierheims laut Inge Wanken bis ans Saarland und umfasst die Landkreise Bitburg-Prüm und Bernkastel-Wittlich. Wie kompliziert die Verhältnisse hier sind, verdeutlichen sieben Eigentumsanteile am Grundstück des Tierheims.

Inge Wanken ist überzeugt, dass auch die Landkreise zu ihrer Verantwortung stehen. Nicht nur die Stadt habe ihren Nutzen daran, wenn es im Tierheim ordentlich zugehe, betonte die Vorsitzende. Sie unterstrich die Erforderlichkeit der Neubauten und den damit verbundenen sanitären Anlagen und Quarantänestationen. Im ersten Bauabschnitt soll an der Stelle des ehemaligen Tierfreundehauses ein Neubau mit Fundtierannahme entstehen. Hier befinden sich dann auch Räume für Geschäftsführung und Mitarbeiter, zudem ein Wartebereich und die Vermittlungsbüros. Daran angeschlossen soll im Anschluss an den Tierarztbereich die Hundequarantänestation entstehen.

Aus Büros wird Katzen-Quarantänestation

Im zweiten Bauabschnitt ist eine Umnutzung des jetzigen Bürogebäudes vorgesehen, das künftig der Katzen-Quarantäne diesen soll. Und im dritten Bauabschnitt geht es um die Renovierung der Hundehäuser, wobei dieser Bauabschnitt laut Wanken unabhängig von den anderen ausgeführt werden kann.

Wann die Arbeiten starten, das konnte die Vorsitzende noch nicht sagen. ‟Am liebsten wäre es mir, die Bagger kämen schon morgen‟, lachte sie auf diese Frage hin. Fakt ist, dass ein solches Bauvorhaben von vielen Förderzuschüssen abhängig ist, die sich aber allesamt noch in der Bearbeitung befinden. Zudem hofft Inge Wanken noch auf private Förderer, die beim Sommerfest großformatige Bausteine für 150 Euro kaufen und signieren können Diese Steine, so das Versprechen, würden deutlich sichtbar eingebaut, so dass auch nach Jahren die Unterschriften der Spender sichtbar seien. Den Anfang mit den Unterschriften machten dann auch gleich Oberbürgermeister Leibe und Dezernent Schmitt.

So sehr sich Inge Wanken schon auf den Baubeginn freut, eines ist für die Vorsitzende sicher: ‟Der normale Betrieb läuft in dieser Zeit weiter.”

Das Tierheim in Zahlen

Zwölf ehrenamtliche Vorstandsmitglieder, zehn Angestellte, ca. 300 ehrenamtliche Helfer, knapp 2200 Mitglieder, Jahresbeitrag mind. 25 Euro,

45 Hunde, 80 – 90 Katzen, zahlreiche Exoten wie Landschildkröten, Schlangen, Ratten, Gänse, Schafe, Ziegen, Chinchillas und einige weitere Kleintiere. (rl)



