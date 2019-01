Tischler stellen ihre Meisterstücke aus

TRIER. In diesen Möbeln stecken Kreativität, Perfektion, Können und Leidenschaft: 20 Tischler präsentieren ihre Meisterstücke am 3. Februar von 11 bis 15 Uhr im HWK-Tagungszentrum. Zu sehen sind hochwertige und formschöne Möbel aus edlen Materialien – vom Beistelltisch und Barmöbel über Sideboard und Schreibtisch bis hin zum Waschtisch und Wandschrank. Interessierte sind zur Ausstellung der Einzelstücke herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Die meisterlichen Möbelstücke vereinen handwerkliche Qualität, traditionelle Techniken und modernes Design. Rund 160 Stunden hatte jeder Prüfling Zeit, um seine Abschlussarbeit zu planen, zu kalkulieren und in Form zu bringen. Die einzigartigen Objekte vermitteln Einblicke, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten die angehenden Tischlermeister in ihrer anderthalbjährigen Meisterausbildung an der HWK erworben haben. Auch das gehört zur Tradition: Bevor die rund 20 neuen Tischlermeister aus der Region ihre Meisterstücke mit nach Hause nehmen, werden die Objekte der Öffentlichkeit präsentiert. (tr)



