Toilette am Hauptmarkt vorläufig geschlossen

TRIER. Die öffentlichen Toiletten am Trierer Hauptmarkt sind am Dienstag wegen kurzfristig nötiger Sanierungsarbeiten vorläufig geschlossen worden. Die Stadt bemüht sich nach Rathaus-Angaben um eine schnelle Wiedereröffnung. Weitere öffentliche Toiletten für Einheimische wie Touristen sind in unmittelbarer Nähe in der City am Simeonstift zu erreichen. Außerdem gibt es öffentliche Toiletten am Kurfürstlichen Palais sowie an der Stadtbibliothek in der Weberbach. (tr)



