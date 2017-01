TRIER. Am Moselradweg bei Zewen wurden am Freitag kurz nacheinander zwei tote Schwäne gefunden. Da der Verdacht besteht, dass die Tiere an der Vogelgrippe verendet sind, hat die Feuerwehr die Vögel mit dem zuständigen Veterinärsamt unter Einhaltung der Sicherheitsstandards geborgen. Die Kadaver werden nun entsprechend untersucht und getestet. Spaziergänger, die tote Vögel finden, werden gebeten, diese auf keinen Fall zu berühren und die Feuerwehr zu informieren. Hunde sollten an der Leine geführt werden. (tr)

