Toter in der Mosel – kein Hinweis auf Fremdeinwirkung

TRIER. Nach dem Ergebnis der Obduktion und den bisherigen polizeilichen Ermittlungen liegen bislang keine Hinweise auf eine Straftat zum Nachteil des 65-jährigen Anglers, der am 1.August aus der Mosel geborgen wurde, vor. Der Tote stammte, entgegen unserer gestrigen Mitteilung, nicht aus Konz sondern aus Trier. Das teilte die Polizei soeben mit.

Dem Polizeibericht zufolge haben weder die polizeilichen Ermittlungen, noch die Ergebnisse der Obduktion oder die Überprüfung der seit gestern eingegangenen Hinweise aus der Bevölkerung bislang konkrete Anhaltspunkte dafür geliefert, dass der Tote Opfer einer Straftat wurde.

Am heutigen Vormittag wurde die Fundstelle in der Mosel von Polizeitauchern nach weiteren Spuren und Beweismitteln abgesucht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern nach wie vor an.

Hier noch einmal die Beschreibung des Toten: Der Mann war circa 175 cm groß, sehr schlank, hatte dunkelblondes Haar und trug einen Schnauzbart. Bekleidet war er mit einem dunkelbraunen Polo-Shirt, einer blauen Jeanshose mit braunem Gürtel und braunen Schuhen. Er führte ein schwarzes Kalkhoff Herrenfahrrad mit sich. Ein Foto des Fahrrades veröffentlichen wir noch einmal auf den ausdrücklichen Wunsch der Ermittler.

Die Polizei bittet weiterhin Zeugen, die am vergangenen Montag oder Dienstag relevante Beobachtungen zur Person des Toten, seinem Fahrrad oder sonst am Moselufer zwischen dem Schloss Monaise und dem Yachthafen gemacht haben, sich zu melden. Telefon 0651 / 9779-2290 oder per E-Mail kdtrier.hinweisaufnahme@polizei.rlp.de (tr)



