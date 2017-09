Trauer um Ralf Frühauf

TRIER. Ralf Frühauf, Pressesprecher der Stadt Trier, ist am vergangenen Montag völlig überraschend aus dem Leben gerissen worden. Bestürzt, entsetzt und traurig zeigten sich noch am selben Abend Oberbürgermeister und Stadtvorstand sowie die Trierer Journalisten.

Von Eric Thielen und Rolf Lorig

Ralf Frühauf war alles, nur kein Lautsprecher. Vielleicht war das der Grund, weshalb viele vor 25 Jahren den zierlich gebauten gelernten Journalisten nicht auf der Rechnung hatten. Damals wechselte er vom Privatsender RPR1 in das Team von Hans-Günther Lanfer, der noch bis vor wenigen Monaten die Leitung des städtischen Amtes für Presse und Information inne hatte. Frühauf war ein Teamplayer mit hoher Loyalität. Was ihn besonders auszeichnete, war sein kritischer Geist und seine enorme Hilfsbereitschaft. Er wusste beispielsweise genau um die Bedeutung der Gewerkschaften, war Mitglied im Bezirk Trier des Deutschen Journalisten-Verband (DJV), wo er über Jahre hinweg auch den Vorstand in der Funktion des Schatzmeisters tatkräftig und zuverlässig unterstützte.

Für die Trierer Medienszene war er neben Amtsleiter Lanfer über Jahrzehnte die Stimme des Trierer Rathauses. Anfangs als journalistischer Mitarbeiter, dann als stellvertretender Leiter des Presseamts und zuletzt als Pressereferent der Stadt Trier. Geschätzt wurde er von den Kolleginnen und Kollegen vor allem wegen seiner Natürlichkeit, seines Einfühlungsvermögens und seines stets präsenten feinen Humors, mit dem er auch kniffligste Sachverhalte einleuchtend und nachvollziehbar vermitteln konnte. Was nicht zuletzt alle Bewohner dieser Stadt unterschreiben werden, die regelmäßig die wöchentlich erscheinende ‟Rathaus-Zeitung‟ verfolgen. Denn als Leitender Redakteur oblag Frühauf die redaktionelle Verantwortung dieses Organs, an dessen Weiterentwicklung er kontinuierlich arbeitete.

Als vor vier Monaten Amtsleiter Hans-Günther Lanfer in den Ruhestand trat, schlug er zuvor Oberbürgermeister Wolfram Leibe seinen Stellvertreter Ralf Frühauf als Nachfolger vor. Da die Arbeit des stellvertretenden Amtsleiters für sich sprach, folgte die Stadtspitze diesem Vorschlag und ernannte Ralf Frühauf im ersten Schritt zum kommissarischen Amtsleiter.

Die Herausforderung als neue Nummer Eins nahm der in seiner Freizeit leidenschaftlich Golf spielende gerne an − auch, oder gerade, weil er sich nicht danach gedrängt hatte. Es war vor allem die Verantwortung gegenüber den Kolleginnen und Kollegen innerhalb des Presseamtes, die ihn zu diesem Schritt bewogen. Aber auch die Freude daran, auf diesem Wege noch ein kleines Stück mehr für seine über alles geliebte Stadt tun zu können. Obwohl er doch eigentlich ein gebürtiger Hunsrücker war und zusammen mit seiner Frau und den beiden Kindern in Kordel wohnte. ‟Distanz schafft Nähe‟ pflegte er zu sagen, wenn man ihn mal auf diesen scheinbaren Widerspruch hin ansprach.

Ralf Frühauf starb nur wenige Tage nach seinem 64. Geburtstag. Ein Leben im Ruhestand zusammen mit seiner Frau Astrid war ihm leider nicht mehr vergönnt. Der reporter verabschiedet sich von einem bemerkenswerten und aufrechten Kollegen. Sein Andenken werden wir stets in Erinnerung bewahren.



