Trickdiebe in Trier am Werk

TRIER. Am Dienstag, 25. Oktober, und am Mittwoch, 26. Oktober, haben zwei im Aussehen ähnlich beschriebene Männer zwei verschiedene Wohnheime zum betreuten Wohnen in Trier aufgesucht. Das teilt die Polizei mit. Unter dem Vorwand, die Heizung überprüfen und den Verbrauchszähler ablesen zu müssen, verschafften sie sich nachmittags Zutritt zu den Wohnungen älterer Geschädigten. Während einer der Täter die Opfer in ein Gespräch verwickelte und ablenkte, entwendete der andere Geld, Schmuck und Wertgegenstände. Die Taten fielen den Geschädigten erst auf, als die Täter die Anwesen längst verlassen hatten.

In beiden Fällen wird ein Tatverdächtiger als groß, der andere als klein beschreiben. Eine Geschädigte beschrieb den größeren Mann mit kräftiger Statur, dunklem Haar, etwa 40 Jahre alt. Er trug zur Tatzeit ein rotes Oberteil mit schwarzer Aufschrift. Den kleinen Täter beschrieb sie als schwarz gekleidet, mit schmalem Körperbau und ebenfalls dunklem Haar. Sein Alter wird auf etwa 30 Jahre geschätzt. Beide Männer sprachen fließend Deutsch ohne erkennbaren Akzent.

Die Polizei warnt vor den Männern, die sich auf diese Weise durchaus auch Zutritt zu weiteren Häusern und Wohnungen verschaffen könnten.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/97792290 oder -2254 mit der Kriminalpolizei in Trier in Verbindung zu setzen. (tr)