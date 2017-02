Trickdiebe – Polizei warnt vor neuen Maschen

REGION. Trickdiebe in der Region Trier haben sich nach Mitteilung der Polizei neue Maschen ausgedacht. In den letzten Tagen häuften sich die Hinweise von besorgten Bürgerinnen und Bürgern über Bettler, die vermeintlich gefundene Ringe an Passanten überreichen und Geld dafür haben wollen. Aber auch aus Seniorenwohnanlagen kommen Hinweise. Die Polizei gibt Tipps zum richtigen Verhalten.

Kommt Ihnen das auch bekannt vor? Ein Mann oder eine Frau bückt sich vor Ihnen und gibt vor, einen Ring gefunden zu haben. Sie machen Ihnen deutlich, dass Sie den Ring zum Fundbüro bringen sollen und betteln anschließend um ein wenig Bargeld. So mehrfach in den letzten Tagen in der Region Trier, vor allem aber in der Trierer Innenstadt, geschehen. Doch Vorsicht! Hinter dem vermeintlichen Bettler kann ein Trickdieb stecken, warnt die Polizei.

In den meisten der gemeldeten Fälle hat die Polizei kein strafrechtlich relevantes Verhalten feststellen können. Denn Betteln ist in Deutschland grundsätzlich nicht verboten. Anders liegt der Fall, wenn der Bettelnde sich zu einem Trickdieb entpuppt. Die Angesprochenen haben in diesen Fällen Bargeld aus ihrer Brieftasche an den oder die Bettler übergeben. Anschließend stellten die Betroffenen fest, dass die vermeintlichen Bettler währenddessen weiteres Bargeld aus ihrem Portemonnaie entwendet hatten.

Der Kriminalpolizei Trier sind aktuell zwei Fälle nach dieser Masche bekannt. In einem Fall reagierte die Betroffene sofort misstrauisch, drückte ihre Handtasche an sich und suchte Abstand zum Bettler.

Der Täter wird als etwa 30-jähriger und circa 1,75 Meter großer Mann beschrieben. Er war schlank, trug sein dunkles Haar kurz. Er hatte einen Dreitagebart eine südländische Erscheinung.

Aber nicht nur auf Straßen lauern Trickdiebe. Auch Seniorenwohnanlagen werden vermehrt heimgesucht. In Hessen und Baden-Württemberg verschaffen sich Unbekannte mit Blumensträußen bestückt Zutritt und möchten vermeintliche Angehörige besuchen, begehen jedoch Diebstähle. Im Bereich des Polizeipräsidiums Trier gibt es solche Fälle noch nicht. Jedoch wurde nun ein ähnlicher Fall gemeldet, in dem Bettler in einer Seniorenwohnanlage in Thalfang unberechtigt versuchten, in eine Wohnung zu gelangen. Nur durch das beherzte Schließen der Tür verhinderte die Seniorin den Zutritt der Bettlerin in ihre Wohnung. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte die Unbekannte Frau einer Mitarbeiterin der Wohnanlage gegenüber vorgetäuscht, eine Angehörige besuchen zu wollen.

Die Unbekannte wird auf 20 bis 25 Jahre und etwa 1,70 Meter Größe geschätzt. Sie war schlank und hatte längeres Haar.

Die Polizei bittet alle, die auf ähnliche Weise um Spenden ersucht werden oder die von Fremden an der Haustür angesprochen werden, um eine erhöhte Aufmerksamkeit.

Die Polizei rät:

♦ Bewahren Sie Bargeld stets in verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung.

♦ Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

♦ Halten sie die Hauseingangstüren stets geschlossen und prüfen sie wer ins Haus will bevor sie öffnen.

♦ Achten sie auf fremde Personen auf dem Grundstück, in der Nachbarschaft oder in Ihrer Wohnanlage.

♦ Wenn ihnen verdächtige Personen auffallen, rufen sie sofort die Polizei.

♦ Treffen sie keinesfalls selbst Maßnahmen, um die Personen aufzuhalten.

♦ Notieren sie sich die Kennzeichen mitgeführter Autos und merken sie sich Personenbeschreibungen.

Weitere Tipps unter polizei-beratung.de.



Drucken