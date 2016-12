Trier bleibt bei Plädoyer für Offenheit und Toleranz

TRIER. Die Ausstellung “Willkommen in Trier!” des Fotokünstlers Thomas Brenner ist gestern auf dem Viehmarktplatz eröffnet worden. Über 200 Menschen, Trierer wie Flüchtlinge, ließen sich im September mit kurzen Statements ablichten. Am morgigen Mittwoch bietet Brenner von acht bis 18 Uhr im Rathaus eine Verlängerung an. Die Ausstellung soll in den kommenden Monaten durch die Stadtteile ziehen.

“Es ist weiter wichtig, dass die Willkommenskultur sichtbar gemacht wird”, sagte Bürgermeisterin Angelika Birk (Grüne) bei der Eröffnung, an der auch Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) und Dezernent Andreas Ludwig (CDU) sowie Polizeipräsident Lothar Schömann teilnahmen. Die Trierer Aktion fällt in eine Zeit, in der nach dem Mord an der Freiburger Studentin Maria L. die Wellen hochschlagen – so vor allem in den digitalen Netzwerken. Dringend tatverdächtig für Vergewaltigung und Mord an Maria L. ist ein 17-jähriger Flüchtling aus Afghanistan.

Die einseitige Willkommenskultur wird selbst im grün-linken Lager nicht mehr uneingeschränkt gutgeheißen. “Refugees welcome, assholes not”, lautet nun auch im alternativen Freiburg das immer lauter werdende Motto. Gefordert wird ein deutlich differenzierter Umgang mit dem Thema, wobei auch die unübersehbaren Probleme einbezogen werden sollen.

In Trier bleibt es vorerst (noch) bei der reinen Willkommenskultur. Dafür ließen sich im September über 200 Trierer und Triererinnen von Brenner ablichten. Die Aktion, an der Normalbürger ebenso wie Künstler und Politiker teilnahmen, soll ein Plädoyer für Offenheit und Toleranz sein. Auch 17 Flüchtlinge, die aus der Anonymität heraustreten, sind mit Namen und Fotos dabei. Birk kündigte die Erweiterung der Ausstellung an, die demnächst auch in den einzelnen Stadtteilen Gesicht zeigen soll. (et)