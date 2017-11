“Trier braucht verkaufsoffene Sonntage”

TRIER. Nach SPD und AfD steigt nun auch die Trierer FDP in die anhaltende Debatte zum Wildparken ein. Dabei sehen die Liberalen den Stadtrat in der Pflicht. So müsse das Park-and-Ride-Angebot ausgebaut werden. Ferner fordern die Freidemokraten, neue Parkflächen auszuweisen. Auch die Idee eines weiteren Parkhauses in Innenstadtnähe dürfe nicht tabu sein. Für den städtischen Einzelhandel brechen die Liberalen eine Lanze. Tage wie der Mantelsonntag seien für die Wirtschaft der Stadt von “elementarer Wichtigkeit”, betont FDP-Fraktions- und Parteichef Tobias Schneider in einer Presseerklärung vom heutigen Donnerstag.

Medial sei jüngst über den sogenannten Mantelsonntag, den verkaufsoffenen Sonntag am Wochenende vor Allerheiligen in der Trierer Innenstadt, breit berichtet worden. “Thematisiert wurde dabei auch die Frage nach dem Umgang mit verkaufsoffenen Sonntagen sowie die Parksituation in der Innenstadt. Wir fordern, dem Einzelhandel öfter die Chance zu geben, verkaufsoffene Sonntage anbieten zu können sowie mehr Parkraum zu schaffen, um der Nachfrage gerecht zu werden”, so Schneider.

“Gerade die jetzt beginnende Vorweihnachtszeit ist für die Trierer Einzelhändler von elementarer Wichtigkeit im Geschäftsjahr. Möglichkeiten wie die verkaufsoffenen Sonntage sollten daher häufiger genutzt werden können. Offenbar gibt es dafür ja auch eine starke Nachfrage seitens der Bürger und Gäste unserer Stadt”, betont der FDP-Chef. Schneider sieht darin auch “eine Stärkung des hiesigen Einzelhandels gegenüber der Konkurrenz aus dem Netz. “Bei Amazon, Zalando und Co. ist rund um die Uhr geöffnet, auch an Sonn- und Feiertagen, es gilt daher, den stationären Handel in die Lage zu bringen, konkurrenzfähig zu bleiben und auf Augenhöhe zu agieren.” Langfristig setze die FDP auf “die völlige Abschaffung der gesetzlich vorgeschriebenen Ladenschlusszeiten”.

Beim Thema Parken sieht die FDP den Stadtrat in der Pflicht. “Die Stadt lebt von ihren Gästen. Trier ist Oberzentrum, viele Menschen kommen aus dem Umland und von auswärts hierher, um einzukaufen, nicht nur an verkaufsoffenen Sonntagen. Dem muss die Stadt endlich Rechnung tragen. Sowohl ein Ausbau der P+R-Möglichkeiten als auch die Schaffung neuer Parkflächen müssen von politischer Seite kommen, um die Attraktivität der Innenstadt als Einzelhandelsstandort sicherzustellen”, fordert Schneider.

“Die Parkflächen immer weiter zu reduzieren und die Forderung nach immer mehr Sanktionen und Maßnahmen, wie die Erhöhung der Parkgebühren oder die Errichtung von Pollern, sind hier das völlig falsche Signal. Viel eher sollten wir darüber reden, ob es nicht Möglichkeiten für die Errichtung eines zusätzlichen Parkhauses in Innenstadtnähe gibt, um der Nachfrage gerecht zu werden”, sieht der FDP-Chef die Politik gefordert. (tr/et)



