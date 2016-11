Trier feiert Welterbe

TRIER. Mit einem Festakt in den Viehmarkt-Thermen ist am Montagnachmittag die “Woche der Welterbestätten” eröffnet worden. Vor genau 30 Jahren wurden die acht Trierer Welterbestätten sowie die Igeler Säule in die entsprechende UNESCO-Liste aufgenommen. Oberbürgermeister Wolfram Leibe sprach von einem “ganz besonderen Trierer Panorama in Quantität, aber auch Qualität”. Dieses Alleinstellungsmerkmal müsse immer wieder neu betont werden. Der Stadtchef dankte der Landesregierung für deren “berechenbare Investitionen”. Die Welterbestätten stehen unter der Regie und Aufsicht des Landes. “4,5 Millionen Touristen jährlich sind auch eine Verpflichtung”, so Leibe. Am morgigen Mittwoch können die Römerbauten unter den Welterbestätten kostenlos besichtigt und besucht werden.

Nirgendwo in Mitteleuropa sind so viele authentische Monumente der Römerzeit erhalten wie in Trier, der ältesten Stadt Deutschlands. Trier zählte einst als “Rom des Nordens” zu den größten Metropolen des Römischen Reiches und wurde als blühendes Handels- und Verwaltungszentrum in spätantiker Zeit zur Kaiserresidenz.

Im November 1986 wurden neun Bauwerke von “Augusta Treverorum” in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen: die sieben Römerbauten Porta Nigra, Amphitheater, Kaiserthermen, Barbarathermen, Konstantin-Basilika, Römerbrücke und Igeler Säule sowie aus nachrömischer Zeit der Dom St. Peter und die Liebfrauenkirche.

Damit feiert das “Zentrum der Antike” in diesem Jahr 30 Jahre UNESCO-Welterbe in Trier. Unter dem Motto “30 Jahre UNESCO-Welterbe in Trier – Erbe und Auftrag” findet vom 28. November bis 3. Dezember 2016 eine Woche mit Veranstaltungen rund um das große Jubiläum statt. Die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, die Stadt Trier, die Hohe Domkirche Trier, die Pfarrgemeinde Liebfrauen und die Evangelische Kirchengemeinde Trier sowie die Stadtbibliothek Trier mit dem UNESCO-Weltdokumentenerbe “Codex Egberti” laden dazu ein.

Erbe und Auftrag

Den Auftakt der Welterbewoche hat am heutigen Montag der Festempfang zum Jubiläum mit anschließendem Wandelkonzert in Dom, Liebfrauenkirche und Basilika gemacht. Unter der Moderation vom Thomas Metz, dem Generaldirektor “Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz”, überbrachten Stefanie Hahn vom Mainzer Kulturministerium, Domprobst Werner Rössel, Roland Bernecker, Generalsekretär der deutschen UNESCO-Kommission, und Claudia Schwarz, Vorsitzende des Vereins UNESCO-Welterbestätten Deutschland, ihre Grußworte. Wolfgang Lorch von der Technischen Universität Darmstadt hielt den Festvortrag über “Welterbe im Kontext”.

Eine Tagung der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz setzt sich am Dienstag, 29. November, mit aktueller Forschung zu den Trierer Welterbestätten sowie neuen Entwicklungen und Herausforderungen in der Arbeit mit dem kulturellen Erbe auseinander. Erbe und Auftrag sind auch die Themen bei der – bereits ausgebuchten − Sonderführung “UNESCO-Welterbe in Trier” am 3. Dezember sowie vom 30. November bis 2. Dezember in den “Kulturpausen”. Diese bieten die Möglichkeit, zur Mittagszeit in einer kostenlosen 20-minütigen Kurzführung verschiedene Welterbestätten – die Schatzkammer der Stadtbibliothek eingeschlossen − zu besichtigen. Den Abschluss der Welterbewoche bildet das Programm “Musik und Wort im Dom” am Samstag, 3. Dezember, ab 17 Uhr.

Römerbauten “für lau” besuchen

Unter dem Motto “Feiern Sie mit uns!” erhalten alle Interessierten am Mittwoch, 30. November, die Gelegenheit, die Römerbauten Porta Nigra, Kaiserthermen, Barbarathermen, Amphitheater und Thermen am Viehmarkt von neun bis 16 Uhr (in den Thermen am Viehmarkt bis 17 Uhr) bei freiem Eintritt zu besuchen. (tr/et)