Trier Galerie: Meet your Valentine

TRIER. Am 11. Februar präsentiert die Trier Galerie in Kooperation mit Cityradio Trier ab 15:00 Uhr Dating-Live-Shows, in denen Singles ihren Traumpartner finden können. Pro Show sucht ein Mann und eine Frau aus jeweils drei Kandidaten des anderen Geschlechts ihr ‟Herzblatt“ mittels charmanten und witzigen Fragen – ganz nach dem Vorbild der bekannten TV-Show.

Wenn Sie auch noch Single sind und den Valentinstag nicht alleine verbringen wollen, bewerben Sie sich jetzt unter cityradio-trier Meet your Valentine in der Trier Galerie

Übrigens: Jedes gefundene Pärchen darf sich jeweils über eine romantische Reise nach Paris freuen, gesponsort von der Firma Müller-Kylltal-Reisen. (tr)

