‟Trier ist mit Leib(e) und Seele bei den Spielen”

TRIER. Montagabend, Domfreihof, Schlag 20 Uhr. Der Trierer Oberbürgermeister nutzt seine historische Chance mit einem spitzbübischen Lächeln: ‟Ich erkläre die olympischen Spiele für eröffnet.” Rund 3500 Menschen jubeln ihm zu. Sportmoderator Wolf Dieter Poschmann lacht: ‟Endlich hat Deutschland wieder die olympischen Spiele.”

Von Rolf Lorig

Olympische Spiele in Trier? Klar doch. Für drei Tage ist die Römerstadt Ausrichter der Special Olympics Rheinland-Pfalz. Über 1.000 Sportlerinnen und Sportler und 300 Trainer plus einer großen Zahl an Betreuern werden vom 12. bis 14. Juni 2017 bei den Landesspielen den olympischen Gedanken leben. Die Veranstaltung ist landesweit das größte Sportereignis für Menschen mit geistiger Behinderung. Auf dem Programm stehen 14 Sportarten (Basketball, Boccia, Badminton, Bowling, Fußball, Golf, Judo, Kanu, Leichtathletik, Radfahren, Reiten, Schwimmen, Tennis und Tischtennis) sowie weitere Wettbewerbe im Begleitprogramm.

Fackellauf durch Trier

Eröffnet wurden die Spiele mit dem Fackellauf durch Trier. Begleitet von Sportlern und Trainern trugen die beiden Botschafter der Spiele in Trier, Viviana Saltalamachi und Heinrich Waßenberg, von der Porta Nigra aus die Fackel durch die gesamte Trierer Innenstadt bis auf den Domfreihof, wo die offizielle Eröffnung der Spiele stattfand.

Wie bringt man 3500 Menschen auf dem Platz so richtig in Stimmung? Für die Sudhaus Boys kein Problem. Mit kölschen Stimmungsliedern und deutschen Schlagern heizten sie ihrem Publikum in kürzester Zeit ein. Und da auch die Artistik bei einer solchen Eröffnung nicht zu kurz kommen darf, präsentierten Stelzenläufer der Ambrosius Grundschule als walking act ihre Kunst.

Da die Special Olympics zwanglose Begegnungen von Menschen mit und ohne Behinderungen ermöglichen soll, hatten die Organisatoren auch das Moderationskonzept angepasst. TV-Urgestein Wolf Dieter Poschmann konnte sich in der Person von Mark Solomeyer über einen Co-Moderator freuen, dem es an Witz und Schlagfertigkeit nicht mangelte. Gemeinsam begleiteten und kommentierten sie den Einmarsch der Athleten, musikalisch begleitet von der Big Band ‟Art of Music‟, die später auch der Sängerin Shirley Winter den musikalischen Teppich ausrollte.

Der OB hat Geburtstag

Und was gehört zu einem Einmarsch? Klar, ein Aufmarsch. Die beiden Moderatoren baten die komplette Trierer Stadtspitze zu Beginn auf die Bühne: Wolfram Leibe, der an diesem Tag seinen 57. Geburtstag feierte und den Poschmann fragte, wie er denn 3500 Geburtstagsgäste im heimischen Garten unterbringen würde, Bürgermeisterin Angelika Birk sowie die beiden Dezernenten Andreas Ludwig (gleichzeitig der stellvertretende Vorsitzende des Organisationskomitees) und Thomas Schmitt. Jeder wurde interviewt und schon ging es weiter im Programm. Der Kinderchor der Eurener Kirchturm-Kooben unter der Leitung von Werner Bodschard bewies wahre Showqualitäten und eroberte sein Publikum im Sturm. Dass die Kleinen auch neben Tenor Thomas Kießling bestehen können, stellten sie bei einem gemeinsamen Auftritt ebenfalls unter Beweis.

Tanz und Gesang

Tanz und Gesang, das liegt nahe beieinander. Wie nah, das zeigten die Kinder der Porta Nigra-Schule mit ihrem Tanz. Und der Tanz ist auch das bevorzugte Darstellungsmittel des Tanztheaters Beweggrund, in dem sich Menschen mit und ohne Handicap zusammengetan haben. In einer mitreißenden Performance zogen sie im wahrsten Sinne des Wortes das Publikum von den Stühlen, raubten dem offiziellen Charakter damit jede nur denkbare Form an Steifheit und brachten stattdessen Wärme und Mitmenschlichkeit in die Veranstaltung.

Für Wilfried Kootz, Medienbeauftragter der rheinland-pfälzischen Special Olympics, ein überaus bewegender Moment: ‟Trier ist jetzt die sechste Stadt, in der wir die Landesspiele ausrichten. Doch in keiner Stadt zuvor haben wir dieses große Maß an Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft erfahren.” Und hängt nach einem kurzen Moment mit einem kleinen Schmunzeln an: ‟Trier ist mit Leib(e) und Seele bei den Spielen.”

Und dann wurde es ernst. Vier Sportler trugen die Fahne der Special Olympics durch die Reihen der Zuschauer auf die Bühne, Sportler, Kampfrichter und Trainer sprachen den Eid und dann entzündete Heinrich Waßenberg mit der Flamme seiner Fackel das Feuer der Special Olympics. Die Spiele können beginnen.



