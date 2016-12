“Trier leidet an einer Unterfinanzierung”

TRIER. In seiner dritten Sitzung innerhalb einer Woche hat sich der Stadtrat am Donnerstagabend mit dem Doppelhaushalt 2017/18 beschäftigt und diesen mit 47 Ja-, sechs Nein-Stimmen und einer Enthaltung verabschiedet. Bereits am Nachmittag hatte Oberbürgermeister Wolfram Leibe den Medien die Eckdaten im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt.

Bei seiner Präsentation weist der Oberbürgermeister auf eine Neuerung hin: ‟Wir haben nur das eingestellt, was auch tatsächlich machbar ist.” Wert legt Leibe dabei auf die Feststellung, dass es keinen Schatten-Haushalt gibt. Mit Hilfe des Stadtrates und des Stadtvorstandes sei die über die Jahre immer länger gewordene Wunschliste entrümpelt worden. ‟Dann haben wir die zur Verfügung stehenden Mittel und personellen Ressourcen zu realisierbaren Projekten gebündelt.” Erst auf der Basis dieser realistischen Herangehensweise sei es möglich geworden, zukunftsweisende Themen im Haushalt abzubilden und entsprechende Schwerpunkte setzen zu können.

Sanierung von städtischem Wohnraum

Was das genau bedeutet, macht Leibe am Beispiel des sozialen Wohnungsbaus deutlich. Hier beträgt das Investitionsvolumen für ausgewählte Maßnahmen in 2017/18 rund 20,7 Mio. Euro. Schlüsselprojekte sind hier die die Fortführung der Generalsanierung der städtischen Wohnobjekte Magnerichstraße. Für das Jahr 2018 stehen dazu rund 1,2 Mio Euro zur Verfügung. Für die Generalsanierung der städtischen Wohnobjekte im Stadtteil Mariahof sind in 2017 rund 2,2 Mio. und in 2018 weitere 2,2 Mio. Euro vorgesehen. Für die Neuerrichtung von Wohnungen im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus östlich des Hofgutes Mariahof sind für 2017 rund 3,7 Mio. Euro eingestellt. Gleiches gilt für die Neuerrichtungen von Wohnungen im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus im Baugebiet BU 14 „Ober der Herrnwies“. Hier sieht der Haushalt für 2017 rund sechs Mio. Euro vor. Und für die Generalsanierung der Gebäude Gneisenaustraße 33-37 im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus stehen in 2017 rzund 2,3 Mio.und in 2018 rund 2,9 Mio.Euro zur Verfügung.

Beim Programm ‟Soziale Stadt und Stadtumbau West‟ beträgt das Investitionsvolumen im Doppelhaushalt etwa 15,3 Mio. Euro. Nutznießer werden unter anderem das Jugendzentrum Exzellenzhaus und der Jugendtreff Merowingerstraße sein. Im Bereich der Kindertagesstätten finden sich im Doppelhaushalt 17,1 Mio. Euro. Das Geld fließt dabei in zwei Neubauten (BU 13 ‟Im Freschfeld‟) und Feyen und verteilt sich weiter auf die Kitas in Lebenshilfe Petrisberg und St. Adula in Pfalzel. Dem Bereich ‟Schulen und Sport‟ stehen in den beiden Jahren insgesamt 18,5 Mio. Euro zur Verfügung, für Straße und Gewässerschutz sind 11,5 Mio. Euro reserviert. Viele dieser Projekte seien erst durch Zuwendungen von Bund und Land möglich geworden, betonte der OB. Das treffe vor allem bei Vorhaben in den Bereichen Kitas, Schulen und Sport zu.

“Das größte Problem sind die Einnahmen!”

Das größte Problem in Trier seien die Einnahmen, analysiert Leibe und zieht zum Vergleich die Stadt Koblenz heran. Während Trier lediglich 60 Mio. Euro Gewerbesteuer erziele, könne Koblenz mit 130 Mio. Euro über mehr als das Doppelte verfügen. Leibe weiß aber auch, dass neidvolle Blicke wenig bringen. Also hat sich das Gremium auf die Suche nach Einnahmeverbesserungen gemacht. Zu den wichtigsten Beschlüssen gehören die Erhöhung der Hundesteuer, was zu einem Haushaltsplus in Höhe von 39.000 Euro führt, die Erhöhung der Vergnügungssteuer von 18 auf 22 Prozent (ein Plus von 755.000 Euro) sowie die Erhöhung der Grundsteuer B von 420 auf 450 Prozent (Haushaltsplus von etwa 1,2 Millionen Euro). Zudem beende die Stadt ihre Mitwirkung und Beteiligung beim Zweckverband Wirtschaftsförderung im Trierer Tal ab 2018 (Einsparung knapp eine Million Euro) und verlasse den Runden Tisch Trierer Einzelhandel, wobei die Ersparnis von 7000 Euro der City-Initiative zugute komme. Die Erhöhung der Gewerbesteuer dagegen, die mit einem Schlag hohe Beträäge in die Kassen spülen könnte, lehnt Leibe aus naheliegenden Gründen ab: Das könne zu einem Wegzug der hier ansässigen Betriebe führen und den vermeintlichen Gewinn dann rasch in einen noch höheren Verlust umkehren.

Auch die Risiken wurden bei den Überlegungen bedacht. Die Konsolidierung der Stadt Trier unterliege externen Risiken, auf welche die Stadt keinen Einfluss habe. Hier benennt der OB die Mautgebühr für Ausländer. ‟Im Klartext: Trier braucht diese Maut nicht und sieht sie als Risiko für die Stadt und unsere Wirtschaft an. Die Maut widerspricht dem Gedanken der offenen Grenzen, auf die wir gerade im Herzen der europäischen Großregion angewiesen sind. Wie keine andere Großstadt in Rheinland-Pfalz profitieren wir vom freien Verkehr.” Doch lehne die Stadt die Maut nicht nur aus fiskalischen Gründen ab, sondern auch aus politischen. Trier engagiere sich in der QuattroPole und im Eurodistrict, zudem sei die Universität Teil der Universität der Großregion. Eine gegen Ausländer gerichtete Maut widerspreche also dem Gedanken der europäischen Zusammenarbeit, der hierin zum Ausdruck komme.

Maut schadet mehr als sie nutzt

Ein weiteres Risiko sieht das Stadtoberhaupt in der Zinsentwicklung für Kredite. Die europäische Zentralbank habe in diesen Tagen den Einstieg in den Ausstieg zum Ankauf von Staatspapieren getan und in Aussicht gestellt, dass Ankauf-Volumen absehbar zurückzufahren. Das berge die Gefahr, dass die Zinsen für Kredite wieder ansteigen können – was auch die Stadt Trier treffen würde. In den vergangenen Jahren habe man durch die Niedrigzinsphase erhebliche Entlastungen realisieren können. Es scheine fraglich, ob diese Erfolge künftig noch so fortgeschrieben werden können. Und auch eine weitere Flüchtlingswelle mit nicht absehbaren Kosten zähle zu den unkalkulierbare Risiken.

Offenbar weiß der OB zu diesem Zeitpunkt bereits, dass Teile des Stadtrates ihn am Abend wegen seiner Personalpolitik rügen werden. Für ihn steht fest, dass der Bereich Dienstleistungen bei den Bürgern eine große Wertschätzung genießt. Weshalb er sich klar für eine Erhöhung des Personalschlüssels im bürgernahen Bereich wie Bürgerbüro, Zulassungsstelle oder aber auch beim Bauamt stark gemacht habe. Neben dem Servicegedanke dürfe man auch nicht vergessen: ‟Service bringt Geld!”

Am Ende steht das Fazit: ‟Dieser Haushaltsplan bildet das momentan Machbare ab.” Und die bittere Erkenntnis: ‟ Trier hat das gleiche Problem wie die meisten Großstädte. Sie alle leiden an einer Unterfinanzierung.” (rl)