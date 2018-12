Trier muss keine Flüchtlingshäuser verkaufen

TRIER. Die Flüchtlingswelle ist verebbt, was aber geschieht nun mit den Wohnungen, die für Flüchtlinge vorgehalten werden? Eine Frage, die der reporter am Montag dem Stadtvorstand bei der regelmäßigen Pressekonferenz stellte.

Als in den Jahren 2015 und 2016 die Menschen aus ihren Heimatländern nach Europa flüchteten, erwischte das die Kommunen gerade bei der Wohnungsfrage auf dem linken Fuß. In aller Eile wurde Wohnfläche langfristig angemietet, die heute in dem Umfang längst nicht mehr benötigt wird. Hamburg beispielsweise hatte kleine Flüchtlingshäuser aus Holz zum Stückpreis für 23.000 Euro gekauft, die jüngst über eBay-Kleinanzeigen zum Stückpreis von 1000 Euro zum Verkauf standen.

“In Trier hatten wir zum Glück nicht eine solche Situation”, sagte Oberbürgermeister Wolfram Leibe. Stolz konnte er darauf verweisen, dass alle Flüchtlinge in privaten Unterkünften untergebracht werden konnten. “Und das waren in Spitzenzeiten in der Stadt um die 5000 Menschen”, ergänzte Matthias Berntsen, der persönliche Referent des Oberbürgermeisters, gegenüber dem reporter.

Aktuell gebe es 70 Flüchtlinge, die derzeit noch keine Wohnung hätten und noch in der Jägerkaserne untergebracht seien, berichtete Sozialdezernentin Elvira Garbes. 20 dieser Menschen seien von der Abschiebung bedroht, für die verbleibenden Personen sei man auf Wohnungssuche. (-flo-)



