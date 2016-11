Trier-Nord – Mann spricht Kinder an

TRIER. Ein bisher noch unbekannter Mann hat am Freitag in Trier in der Nähe des Exzellenz-Hauses gegen 16.30 Uhr auf dem Gehweg mehrere Kinder angesprochen. Nach Polizei-Angaben habe der Mann ferner versucht, eines der Kinder in ein Auto zu ziehen. Nur durch die beherzte und mutige Gegenwehr der Kinder habe der Unbekannte von seinem Vorhaben abgelassen. Er sei schließlich zu Fuß in Richtung Innenstadt geflüchtet. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Etwa eineinhalb Stunde nach dem Vorfall sei die Polizei informiert worden. Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich verliefen allerdings ergebnislos. Als besonders auffällig beschrieben die Kinder eine silberfarbene runde Brille und ein weißes Stirnband mit roter Aufschrift “Kanada”, die der Mann getragen haben soll.

Die Polizei sucht Zeugen, die etwas von diesem Vorfall mitbekommen haben und Angaben zum Unbekannten machen können. Es wird gebeten, mögliche Hinweise an die zuständige PI Trier (Rufnummer 0651/9779-3200) zu melden. (tr)